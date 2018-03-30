إغلاق HuffPost Arabi وإطلاق منصة إخبارية جديدة باسم "عربي بوست"

اعتباراً من 31 مارس/آذار، اتفقنا بصورة متبادلة على إنهاء شراكتنا مع هاف بوست والتوقف عن النشر في هاف بوست عربي.

كان ذلك قراراً مشتركاً من جانب شركة انتيغرال ميديا وشركائنا في هاف بوست، في ظل سعي الجانبين للاستمرار في تقييم وإعادة تقييم كيف وأين يمكن لكلٍ منهما خدمة الجمهور في المنطقة.

نحن في انتيغرال ميديا نفهم المنطقة، وبالتالي نخطط لتوسيع نطاق وصولنا من أجل خدمة جمهورٍ واسع ومُعقَّد ومتنوع، بهدف تلبية احتياجات المنطقة بصورة أفضل. وبناءً على ما أقمناه بالفعل، نطلق منصةً جديدة لخدمة جمهور أوسع: عربي بوست ArabicPost.net.

سيقدم عربي بوست للقراء العرب المحتوى الثري والمتنوع والمعلوماتي والترفيهي. ويركز الموقع على العمق مع البساطة، وتقديم التجارب الإنسانية.

وسنواصل تطوير مجتمع كُتّاب الرأي لدينا في المنصة الجديدة، وتوفير فرصة للاستمرار في جذب المزيد من الأصوات المختلفة. إنَّ استراتيجية شركة إنتيغرال ميديا هي دائماً استكشاف المشروعات الجديدة واغتنام الفرص للتوسع وخدمة المنطقة بصورة أفضل.

إنَّنا فخورون بالعمل الذي قمنا به سوياً في هذه المنطقة ونتطلع لمواصلة الأمر ذاته مع عربي بوست.