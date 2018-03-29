هل يعود إلى مصر خلال أيام أم أنها بالونة اختبار؟ مصادر تؤكد وصوله للقاهرة قريباً وأنه لم يرفض عرض بي إن سبورت

بعد 15 يوماً تقريباً من الضجة التي أثارتها تغريدة اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة عن عودته إلى القاهرة، خرج مصدر وثيق الصلة بنجم الأهلي السابق، ليؤكد في اتصالات مع الصحفيين المصريين، أن اللاعب قرر العودة إلى مصر في غضون أيام قليلة، وهو خبر تناقلته معظم المواقع المصرية الأربعاء مارس/آذار 2018، ولاقى ترحيباً شعبياً كبيراً.



وذكر مصدر لـ"هاف بوست عربي"، أنه لم يعد هناك ما يمنع عودة اللاعب إلى مصر، بعد توصية النيابة برفع اسمه من قوائم الإرهاب، مؤكداً أنه بالفعل بدأ الاستعداد للقدوم إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر: "أبو تريكة متشوق للغاية إلى العودة لمصر ورؤية ذويه، بعد غياب أكثر من عام، كما يريد زيارة قبر والده، الذي لم يستطع أن يكون بجواره خلال أيامه الأخيرة؛ بسبب قرار وضعه على قوائم ترقب الوصول".



وتردَّدت في الأيام الماضية أنباء عن نية النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، العودة إلى مصر.



وجاء ذلك بعدما أوصت نيابة النقض المصرية، يوم 13 مارس/ آذار 2018، بإلغاء القرار السابق بشأن وضع اسم اللاعب في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.



ويعيش اللاعب منذ ما يزيد على العام في دولة قطر، باعتباره يعمل محللاً في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الشهيرة، حيث يظهر أسبوعياً في استوديوهات تحليل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وبعد توصية المحكمة بساعات، صدر أول رد فعل من اللاعب، الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً على المستويَين المصري والعربي، ولمح فيه إلى أنه سيعود إلى بلاده قريباً.



ونشر أبو تريكة عبر تويتر، تغريدةً بها عَلم مصر ومدوَّن بجواره كلمة "قريباً"، وهي التغريدة التي نالت إعجاب 90 ألفاً من متابعيه.



قريبا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 13, 2018

بالونة اختبار؟

وبحسب مصادر أخرى، فإن ترويج أبو تريكة لعودته، عبر وسطاء يحمل احتمالين؛ أولهما أنه قد حسم أمره بالعودة قريباً بالفعل، والثاني هو أنه يرغب في جس نبض النظام المصري قبل اتخاذ الخطوة فعلياً.



وأوضحت المصادر أن أبو تريكة يخشى القبض عليه فور وصوله إلى مصر، خصوصاً أنه تعرَّض لحملة إعلامية رسمية خلال الفترة الماضية، تروج إلى أنه مرتبط بتمويل جماعات "إرهابية".



ويتعلق الأمر بجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها النظام المصري وقام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لأفرادها.



وكانت عدة صحف محلية مصرية روَّجت أن قرار أبو تريكة العودة لمصر سبقه قرار آخر بإنهاء ارتباطه مع مجموعة قنوات "بي إن سبورتس".



وبالبحث حول الأمر، تبين أن تعاقد أبوتريكة مع "بي إن" ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن إدارة مجموعة القنوات دخلت في مفاوضات مكثفة معه من أجل التجديد وأنه وافق من حيث المبدأ، لكنه طلب تأجيل الأمر إلى ما بعد زيارته مصر، والتي قد تشهد مستجدات جديدة تغيِّر خططه في الفترة المقبلة.