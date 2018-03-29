أميركية تعزف الفلوت أثناء خضوعها لجراحة كبرى في المخ! شاهد

تمكنت مريضة في مستشفى بولاية تكساس الأميركية من العزف على آلة الفلوت للأطباء الذين كانوا يجرون جراحةً كبرى في دماغها.

كانت آن هنري، عازفة الفلوت المحترفة، مستيقظةً في أثناء العملية الجراحية التي كانت تجريها بمستشفى هيرمان التذكاري في هيوستن يوم الثلاثاء 27 مارس/آذار 2018، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

تعاني آن حالةً وراثية تُسبب لها ارتعاشاً في يديها، ما يؤثر على قدرتها على عزف الفلوت.

وأجرى الأطباء لها إجراءً يُعرف باسم "التحفيز العميق للدماغ"، يتضمن زرع أقطابٍ كهربية، في محاولةٍ لتقليل ارتعاش يديها.









واحتاج الأطباء منها أن تظل مستيقظةً؛ حتى يمكنهم اختبار عمل الأقطاب. وعزفت الفلوت في أثناء العملية الجراحية؛ لاختبار قدراتها.

وفي فيديو صوَّره أحد أفراد طاقم المشفى، يمكن رؤية الأطباء والممرضين وهم يصفقون لـ"آن" بعد انتهائها من العزف.

وقالت "آن" لمحطة KHOU التلفزيونية، إنَّها كانت تعاني تلك الارتجافات منذ كانت طفلة، لكن الحالة ساءت في السنوات الأخيرة، وبدأت تؤثر على عزفها.

وأضافت: "يمكنني مقاومة الأمر، لكنِّي تعبتُ من فعل ذلك، والأمر يسوء. إمَّا أن أعترف بأنَّني لا يمكنني الاستمرار، أو أخضع لتلك العملية الجراحية حتى أستطيع. أنا فقط ممتنَّة لوجود تلك الفرصة لفعل شيء حيال الأمر".

جديرٌ بالذكر أنَّ التحفيز العميق للدماغ الذي خضعت له "آن"، يُستَخدم عادةً لعلاج الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.