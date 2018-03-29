تعرَّض طفلهما لمضايقات زملائه في المدرسة.. فأهدوه قطاً يشبهه تماماً

أثار مقطع فيديو، نشره صبي صغير من أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية، قلق الآلاف ممن شاهدوه على موقع يوتيوب.

في هذا المقطع، كان الصبي يناشد المشاهدين قائلاً: "لا تعتدِ على أي إنسان لمجرد أنه مختلف عنك"، بحسب النسخة الألمانية من "هاف بوست".

ويعود تصوير هذا الفيديو إلى قصة مؤسفة. فقد كان زملاء هذا الصبي يُضايقونه ويعتدون عليه دائماً في حافلة المدرسة. ومن أجل لفت الانتباه إلى هذه المأساة التي يعيشها، فقد قام مع عائلته بتصوير هذا الفيديو؛ للتحذير من خطر البلطجة بين الأطفال في المدارس، وقال الصبي إنه كان يمر بأوقات عصيبة للغاية.









لتشجيع الصبي الصغير، قرر أبواه إهداءه حيواناً أليفاً، ولكنه ليس مجرد حيوان عادي، ففي إحدى مجموعات الفيسبوك اكتشفت الأم صورة هذه القطة.

وقالت والدة الصبي لصفحة Love what matters على فيسبوك: "عرفنا على الفور أن هذا القط الصغير يجب أن يكون جزءاً من عائلتنا".

ولهذا سبب خاص، فالطفل لديه عينان مختلفتا اللون، ولديه كذلك تشوُّه صغير في فمه وعلى شفتيه، والغريب أن القط لديه بالضبط هذه الصفات.

وأضافت والدة الصبي قائلةً: "سافرنا من أوكلاهوما إلى مينيسوتا؛ لإحضار هذا القط اللطيف. يبدو هذا غريباً، ولكن ربما أراد القدر أن يجمعهما معاً، وليس هناك تفسير آخر لذلك. الجميع بحاجة إلى صديق، ولا بد من وجود شخص آخر في حياة كل منا يشعر بأنه يفهمه، أطلقنا على القط اسم Moon، وآمل أن يساعد ابني على إدراك أنه شخص فريد".