هل تم إلقاء هذا الكلب من الطائرة؟.. حقيقة الفيديو الطريف الذي أشعل الشبكات الاجتماعية

لا ينبغي للمرء أن يتسرع بالحكم على كل ما يرى. هذا ما يؤكده مقطع فيديو تداوله آلاف المستخدمين على موقع تويتر. ويُظهر الفيديو كلبًا يهم أحدهم بإلقائه من الطائرة.

وتؤكد أكثر من 250 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى 2000 تعليق، أن الجميع اعتقد أن الكلب يسقط من ارتفاع آلاف الأقدام من احد الطائرات، بحسب النسخة الألمانية من "هاف بوست".

وكتب أحد مستخدمي تويتر "للحظة، اعتقدت أن الكلب يقفز من طائرة".

فيما علق آخر قائلًا "لقد اعتقدت أنهم يقتلون الكلب".

وهكذا اعتقد أيضاً هذا المستخدم، إذ علق قائلاً "أحسست بألم في قلبي من مجرد النظر، لقد اعتقدت أن الكلب يُرمى من الطائرة".

لكن يبدو أنهم خُدعوا جميعًا.

فالذي يُكمل مشاهدة الفيديو حتى النهاية، يجد أن الكلب على ما يرام. في البداية، يبدو وكأن الفيديو قد جرى تصويره من داخل الطائرة، وأن الكاميرا تتجه إلى ارتفاع شاهق.

ولكن فيما بعد يتضح أن الأمر كله مجرد أرض مغطاة بالجليد. وليس في الأمر طائرة، ولا ارتفاعات شاهقة.

من خلال الضوء والظل، تبدو الثلوج وكأنها غيوم في السماء. ويُلقِي صاحب الكلب به في هذا الجليد، ويبدو الكلب سعيدًا بهذا.