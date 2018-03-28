أراد التخفيف عن زوجته وبناته فتحولت فكرته لحملة دعم كبيرة.. سعودي يصبغ لحيته باللون الوردي

قرَّر شاب سعودي مساندة زوجته المريضة بالسرطان بطريقة غير تقليدية، ليقدم لها الدعم المعنوي في شدتها.

وقام الشاب سامر كردي بحلق شعر رأسه وصبغ لحيته باللون الوردي، ليقوم لاحقاً بإطلاق هاشتاغ عبر تويتر باسم زوجته، داعياً المغردين للدعاء لها.

الأخ العزيز سامر إبراهيم كردي أُصيبت زوَّجته الكريمة بمرض السرطان للمرة الثانية ،تعاطفاً ودعماً لها قام اليوم بحملة جميلة حلق رأسه صفراً وتوشح بالوردي هو ونخبة من قيادات الاعمال الشباب وعلى رأسهم إياد مشاط♥️وحلمي نتو♥️ نسأل الله العظيم ان يشفيها ويشفي كل مبتلى #SuperDema pic.twitter.com/wlK9jF9fNY — م. طه حسين (@ghamdith) March 24, 2018

أحدثت مبادرة الكردي والهاشتاغ المصحوب بصورة لحيته المصبوغة بالوردي ضجة كبيرة على تويتر، "وسرعان ما تجاوب معه العديد بحلاقة رؤوسهم وصبغ لحاهم باللون الوردي، ونشروا صورهم تضامناً مع زوجته.

وأوضح كردي في حديث لبرنامج "صباح العربية"، أنه قصد من إطلاق الوسم دعوة أقاربه وأصدقائه لدعم زوجته ديما المصابة بالسرطان، وكذلك أراد تقديم الدعم لبناته كونهن مازلن صغاراً، مؤكداً أنه فوجئ بالاستجابة الكبيرة والدعم الكبير الذي وجده الوسم، كما لاحظ تجاوب بناته مع الدعم الكبير الذي لقيته والدتهن.

دعماً لزوجته #محاربة_السرطان ديما...قام زوجها سامر كردي @samer_kurdi بحلق شعره تضامناً معها لدخولها العلاج الكيماوي للمرة الثانية!

الله يشفيها وجميع مرضى السرطان يارب العالمين.

ادعموا عائلتها وبناتها برسائل تشجيع ودعاء أو بحلق الشعر أو ارتداء لون وردي عبر الهاشتاق 💓#SuperDema pic.twitter.com/B3WYu9TcsX — حلمي نتو (@hnatto) March 24, 2018

وتحوَّل التعاطف مع كردي إلى حملة بعنوان "سوبر ديما"، في إشارة لزوجته ووقوفها في وجه المرض، الذي أكد أن الأمر لم يكن مخططاً له أن يتحول لحملة، بل جاء كفكرة بسيطة لمنح نوع من تلطيف الأجواء لزوجته.

وقال كردي إن الفكرة جاءت مع أصدقائه في العمل، حيث اتفقوا على حلاقة رؤوسهم ونشر صورهم مع العائلة والأقارب كنوع من الدعم، لكنهم تفاجأوا بأن الأمر تحول لحملة كبيرة، شارك فيها الكثيرون عبر الشبكات الاجتماعية.

وعن اختياره اللون الوردي لصبغ لحيته، قال إن هذا اللون هو المتعارف عليه عالمياً للتضامن مع مرضى السرطان. وأوضح أن الهدف الأساسي كان هو تخفيف خبر إصابة زوجته بالمرض على بنتيه الصغيرتين (9 و10 سنوات)، وإخراجهما من حالة الخوف.