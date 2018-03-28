"الأشياء لا تبدو دائماً كما نتمنَّى".. بسنت نور الدين تعلن انفصالها عن الداعية المصري معز مسعود

أعلنت المرشدة السياحية المصرية بسنت نور الدين انفصالها عن الداعية الشهير معز مسعود، بعد زواج لم يدم سوى 6 أشهر فقط.

الإعلان جاء من خلال بوست نشرته بسنت عبر فيسبوك، لكنها لم تعلن السبب وراء هذا الانفصال المفاجئ والسريع، واكتفت بالقول أن "الأشياء لا تبدو دائماً كما نتمنى".

وقالت إن الحياة عبارة عن "قدر يسوقنا لقدر"، وإنه ليس المهم أن تقع، لكن المهم أن تقف وتكمل الحياة. واستخدمت بسنت في البوست العديدَ من الوجوه التعبيرية الضاحكة، في محاولة للتأكيد على أنها "غير حزينة".

وكان الداعية الإسلامى معز مسعود تعرَّض، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2017 لهجوم شديد، بعد إعلان زفافه على نجمة السوشيال ميديا والمرشدة السياحية بسنت نور الدين، كون تلك الزيجة تعد الثانية له بالرغم من أحاديثه وإشادته المعتادة بزوجته الأولى، وكيف تحمَّلته في بداية حياته المهنية ووقوفها بجواره.

حفل الزفاف آنذاك مثَّل صدمة للعديد من متابعى الداعية الإسلامي، وتحول إلى تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب محمود يوسف تعليقاً على الزفاف "زواج معز مسعود وبسنت نور الدين، جدعة يا بسنت، ما شاء الله شايف بنات بتبارك وبتهني وسعيدة، وموضوع الزوجة الثانية بقى جميل وحلو"، بينما قال حساب آخر: "الكراش اتجوز".

وعقب تداول صور الزفاف، انتشرت صور لتغريدة كتبها معز مسعود، تحكي قصة بداية إعجابه ببسنت، وزواجه منها فيما بعد.

جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصرhttps://t.co/jgmRrOO6TO — Moez Masoud (@MoezMasoud) May 16, 2017

يذكر أن آخر فيديوهات بسنت نورالدين التي نشرتها على يوتيوب، جاءت من إنتاج شركة "أكاميديا Acamedia"، لصاحبها ومؤسسها، معز مسعود.