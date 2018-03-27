"سمعت صوتها في الراديو".. امرأة أميركية تجزم بأنها تلقت رسالة من أختها المتوفية.. اسمعوا المقطع

كريستال سيلفاس فتاة من مدينة فينيكس بالولايات المتحدة الأميركية؛ توفيت أختها الكبرى كريستي قبل ثماني سنوات فقط، بعد إصابتها بالفشل الكلوي.

تبلغ كريستال الآن من العمر 22 عاماً، وقد أكدت في حديثها لموقع الأخبار BuzzFeed، أن أختها الكبرى قد أجرت اتصالًا معها عبر الراديو.



في يوم الإثنين، كانت كريستال على مقربة من المستشفى الذي كانت تُعالَج بها أختها. ثم حدث هذا الشيء الغامض، بحسب النسخة الألمانية لـ "هاف بوست".

في هذه اللحظات كانت تُذاع على الراديو أغنية "Hello"، التي غنتها المطربة Adele في عام 2010.

إلا أنه كان هناك خطأ ما في هذه الأغنية، إذ خرج أحد مقاطع الأغنية بشكل مختلف.

وأوضحت كريستال لموقع BuzzFeed قائلة "كان أول رد فعل لي على الأغنية؛ ما هذه الأغنية؟ هذه ليست كلمات الأغنية الأصلية".

ولذا فقد رفعت الصوت، واستمعت بعناية أكثر، فوجدت نفس الشيء الغريب:

فبدلاً من مقطع "I just came to say hello"، كما تقول الأغنية الأصلية، تُجزم كريستال أنها سمعت شيئاً مختلفًا، كانت الأغنية تقول "Hey, Kristie says hello".

وتتذكر كريستال ما حدث فتقول "لقد بدأت أرتجف، وكاد قلبي أن يتوقف".

ثم أخرجت هاتفها، وصورت تلك اللحظة، التي شاركتها فيما بعد على موقع فيسبوك.

My sister Kristie passed away 8 years ago and I recently moved home to our home state, Arizona, and right before this I was crying because I passed by her hospital. The song originally says, “I just came to say hello” here it says “Hey Kristie says hello.” pic.twitter.com/enkJwHPtiP — kristal 🥀 (@k_michaelaa) March 20, 2018

وهذا هو المقطع الذي صورته كريستال بهاتفها:

آلاف المستخدمين يسمعون فجأة اسم كريستي.

أسرعت الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً إلى المنزل فوراً، وعرضت الفيديو على عائلتها.

وأكدوا هم أيضاً أنهم يسمعون اسم كريستي في الأغنية.

بحثت العائلة معاً على الإنترنت عن إصدارات أخرى للأغنية، إذ ربما كان هذا عبارة عن ريمكس DJ خاص. ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي نتائج.

تفاعل المستخدمون على فيديو كريستال على الشبكات الاجتماعية، وأكد الكثيرون أنهم سمعوا بالفعل نفس المقطع، "Hey, Kristie says hello".

كتب أحد المستخدمين على تويتر "مذهل، لقد اقشعر بدني، أتمنى أن تكوني بخير".

فيما غردت سيدة أخرى على تويتر قائلة "تنتابني القشعريرة كلما سمعتها، من المؤكد أن تلك كانت أختك قد تحدثت إليك".

"إنها ملاكي الحارس"

وعلق آخر "هذا مخيف ومرعب، ولكنه يبين كيف تهتم بك عائلتك".

تؤكد كريستال قائلة "منذ ذلك اليوم الذي توفيت فيه شقيقتي وأنا أقول دائماً إنها ملاكي الحارس".

"وفي اليوم الذي سمعتُ فيه هذه الأغنية على الراديو، كنت أعرف أنها كانت معي".

وعلم المسؤول عن الـ DJ الذي حضّر أغنية Adele على الراديو بقصة كريستال، واتصل بها وقال إنه بالفعل قد غير المقطع لينطق باسمه Chris Villa، ولكنه لم يكشف لماذا فعل هذا.

ورغم ذلك، فإنه يعتقد في أن هذا كان بالفعل اتصالاً من أختها.

وقال في رسالته "أنا أعلم أن اسم Chris Villa لا يبدو بالفعل مثل اسم أختك، ولكنني متأكد من أن أختك قد أرادت بهذا إرسال رسالة إليك".