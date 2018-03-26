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اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على الرياض.. مغرِّدون نشروا فيديو للحظة وقوع انفجار

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A top night view of Riyadh, the capital of Saudi Arabia | 11

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الأحد 26 مارس/آذار 2018، صاروخاً باليستياً شمال شرقي العاصمة الرياض، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما أعلن الحوثيون قصف 4 مطارات في المملكة.

وقالت قناتا "الإخبارية" الرسمية، و"العربية" السعوديتان، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ قبل وقوعه في الرياض.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن القصف استهدف مطار خالد الدولي في الرياض، ومطارات جيزان، ونجران، وأبها.

وبينت أنه تم قصف "مطار جازان وأهداف أخرى في القطاع بدفعة من صواريخ بدر الباليستية، وقصف مطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ قاهر تو إم".

ووصف مغردون سعوديون الانفجار بأنه ضخم، وقالوا إن صوت الانفجار سُمع في أرجاء المدينة، ونشروا مقاطع فيديو أظهرت لحظة سقوط جسم مضيء وانفجاره، وأظهر فيديو آخر بقايا صاروخ سقط في أحد شوارع الرياض.

وسبق أن أعلن الحوثيون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إطلاق صاروخ باليستي على قصر اليمامة (الملكي) بالرياض، وذلك بعد شهر من استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي. وأعلن التحالف العربي إسقاط الصاروخين.

ويأتي إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، اليوم، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

 

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