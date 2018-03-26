اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على الرياض.. مغرِّدون نشروا فيديو للحظة وقوع انفجار

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الأحد 26 مارس/آذار 2018، صاروخاً باليستياً شمال شرقي العاصمة الرياض، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما أعلن الحوثيون قصف 4 مطارات في المملكة.

وقالت قناتا "الإخبارية" الرسمية، و"العربية" السعوديتان، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ قبل وقوعه في الرياض.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن القصف استهدف مطار خالد الدولي في الرياض، ومطارات جيزان، ونجران، وأبها.

وبينت أنه تم قصف "مطار جازان وأهداف أخرى في القطاع بدفعة من صواريخ بدر الباليستية، وقصف مطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ قاهر تو إم".

#المسيرة_عاجل | #القوة_الصاروخية تدشن العام الرابع بضربات باليستية واسعة باسم عملية الشهيد أبوعقيل وفاء لوعد القائد — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) March 25, 2018

#المسيرة_عاجل | القوه الصاروخية تعلن قصف مطار أبها الاقليمي في عسير بصاروخ قاهر تو إم — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) March 25, 2018

#الرياض_الان اللهم من اراد بلادي بسوء فرد كيده في نحره pic.twitter.com/T8YQcQOs1Y — Ibrahim (@7heem) March 25, 2018

ووصف مغردون سعوديون الانفجار بأنه ضخم، وقالوا إن صوت الانفجار سُمع في أرجاء المدينة، ونشروا مقاطع فيديو أظهرت لحظة سقوط جسم مضيء وانفجاره، وأظهر فيديو آخر بقايا صاروخ سقط في أحد شوارع الرياض.

﴿رَبِّ اجعل هذا البلد آمنًا﴾#الرياض_الان



ستبقى بلادنا عصيه على المجرمين والخونه



🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/9TmlMRcscR — د.شقران (@Dr_shagran) March 25, 2018

#الرياض_الان

لن يهزها صاروخ بالستي (مجوسي) ، اهلها يدوسون هالصاروخ ولو حصل معه الحوثي .. pic.twitter.com/sLsQNiiRtV — صلاح مخارش (@mekarsh) March 25, 2018

#الرياض_الان

سمعتوا اللي سمعت .. 😰 الله يجيرنا و يحفظنا — Nameless (˘̯˘) (@Mrs_aljabri) March 25, 2018

وسبق أن أعلن الحوثيون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إطلاق صاروخ باليستي على قصر اليمامة (الملكي) بالرياض، وذلك بعد شهر من استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي. وأعلن التحالف العربي إسقاط الصاروخين.

ويأتي إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، اليوم، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.