دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض.. مغردون نشروا مقاطع فيديو للحظة وقوعه

هزَّ انفجار ضخم، مساء الأحد 25 مارس/آذار 2018، العاصمة السعودية الرياض، وقالت قناة "العربية"، إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخاً باليستيا فوق الرياض.

وبين الحين والآخر يُطلق الحوثيون الذين تخوض السعودية حرباً ضدهم صواريخ بالستية على العاصمة السعودية.

ووصف مغردون سعوديون الانفجار بأنه ضخم، وقالوا إن صوت الانفجار سُمع في أرجاء المدينة، ونشروا مقاطع فيديو أظهرت لحظة سقوط جسم مضيء وانفجاره.

#الرياض_الان

سمعتوا اللي سمعت .. 😰 الله يجيرنا و يحفظنا — Nameless (˘̯˘) (@Mrs_aljabri) March 25, 2018

#الرياض_الان اللهم من اراد بلادي بسوء فرد كيده في نحره pic.twitter.com/T8YQcQOs1Y — Ibrahim (@7heem) March 25, 2018