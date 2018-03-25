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دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض.. مغردون نشروا مقاطع فيديو للحظة وقوعه

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RIYADH
A top night view of Riyadh, the capital of Saudi Arabia | Abdullah Al-Eisa via Getty Images

هزَّ انفجار ضخم، مساء الأحد 25 مارس/آذار 2018، العاصمة السعودية الرياض، وقالت قناة "العربية"، إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخاً باليستيا فوق الرياض.

وبين الحين والآخر يُطلق الحوثيون الذين تخوض السعودية حرباً ضدهم صواريخ بالستية على العاصمة السعودية.

ووصف مغردون سعوديون الانفجار بأنه ضخم، وقالوا إن صوت الانفجار سُمع في أرجاء المدينة، ونشروا مقاطع فيديو أظهرت لحظة سقوط جسم مضيء وانفجاره.

 

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