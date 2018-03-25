كيف تستخدم حسابات واتساب متعددة على حاسوبك؟ إليك الطريقة

ضمَّت شركة فيسبوك تطبيق واتساب إلى حيازتها سنة 2014، ومن أجل توليد المزيد من الإيرادات وتوسيع قاعدة مستخدميها، قدَّمت الشركة إصدار واتساب ويب. الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى حسابهم الخاص، من خلال جهاز الحاسوب.

في كثير من الأحيان نصادف أشخاصاً يمتلكون أكثر من حساب. يمكننا بسهولة استخدام كل هذه الحسابات في وقت واحد على الهاتف الذكي. ولكن هل تعلم أنه يمكنك فعل الشيء نفسه على جهاز الكمبيوتر.

يقدم لنا موقع Gadgets Now خدعة بسيطة، تمكِّنك من استخدام حسابي واتساب مختلفين من المتصفح نفسه، دون مواجهة أي متاعب.

من أجل الوصول إلى واتساب ويب، يحتاج المستخدمون إلى الحصول على حساب واتساب على هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى اتصال إنترنت مستقر على كلا الجهازين. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى المستخدمين نسخة محدَّثة من متصفح الويب الذي يختارونه.

أولاً: يجب عليك فتح http://web.whatsapp.com في متصفح الويب الخاص بك، وكذلك على الهاتف الذكي أو جهازك اللوحي الذكي.

فور الانتهاء من ذلك، عليك مسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة باستخدام الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي لبدء استخدام حساب واتساب.

الآن، من أجل فتح حساب الواتساب الآخر في نفس المتصفح يجب أن تفتح علامة تبويب جديدة. قم بلصق هذا الرابط tab- http://dyn.web.whatsapp.com وانقر على زر الإدخال.

بمجرد الانتهاء من ذلك ستظهر لديك الشاشة مع رمز الاستجابة السريعة. الآن، قم بمسح الرمز مرة أخرى باستخدام حساب الواتساب الآخر، وها قد انتهيت. الآن يمكنك الوصول إلى حسابي واتساب مختلفين من نفس المتصفح.