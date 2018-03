محاميها نشر رسالة غامضة لما سيتم بثه! ممثلة الأفلام الجنسية التي أقام ترامب علاقة معها تكشف عن معلومات جديدة

أعلن محامي ممثلة الأفلام الجنسية ستورمي دانيالز أن موكلته ستكشف معلومات جديدة في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد 25 مارس/آذار 2018، ما يمكن أن يسبب مزيداً من الإرباك للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تؤكد أنها أقامت علاقة معه وهو متزوج.

وخلافاً لعادتها، لم تسمح قناة "سي بي إس" التي ستبث المقابلة في برنامجها الشهير "60 دقيقة" عند الساعة 19,00 (23,00 ت غ)، بتسريب أي تفاصيل عن مضمونها.

لكن محامي ستيفاني كليفورد الاسم الحقيقي لستورمي دانيالز، وضع صورة على حسابه على تويتر لأسطوانة مدمجة لتسجيل صوتي أو لفيديو في صندوق صغير، أرفقها برسالة غامضة يقول فيها "إذا كانت صورة واحدة تساوي ألف كلمة، فكم كلمة تساوي هذه؟".

وأضاف المحامي مايكل أفيناتي وسم "#60مينتس" (60 دقيقة)، ملمحاً إلى أن إجابات ستقدم خلال المقابلة مع موكلته.

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) ٢٣ مارس، ٢٠١٨