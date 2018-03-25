الشرطة الباكستانية: أُمٌّ تخنق أطفالها بسبب معاناتها من الاكتئاب

أعلنت الشرطة الباكستانية، أن أُماً كانت تعاني من الاكتئاب خنقت أطفالها الثلاثة، حسب زعمها، في شرقي مدينة لاهور.

ويشير ضابط الشرطة الباكستاني بلال ظفر، إلى أن أنيقة خاتون تسبَّبت في عدة جروح في ساعديها بسلاح حاد يوم السبت، قبل أن تُخبر أباها والشرطة بشأن وفاة أطفالها في ضواحي عاصمة إقليم البنجاب، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

وتزعم خاتون أن عشيقها قتل ابنيها البالغين من العمر خمس وتسع سنوات، وابنتها البالغة من العمر سبع سنوات.

وأوضح ظفر أن المرأة كانت مُطلقة منذ سبع سنوات وتعاني من مشكلات مالية.

واعتقلت الشرطة عشيق المرأة، واسمه حسن مصطفى لاستجوابه في هذه المزاعم، لكنه أنكر وجوده في المنزل عندما قُتل الأطفال.

ويبدو أن ظفر يشتبه في أن المرأة قتلت أطفالها بسبب معاناتها من الاكتئاب الشديد.

