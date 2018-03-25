"رأوه يمشي مترنحاً بالمطار".. طيار مخمور يتسبَّب في إلغاء رحلة بألمانيا قبل إقلاعها مباشرة

عَلِقَ أكثرُ من 100 مسافر في مطار شتوتغارت، بعد أن وُجد مساعد الطيار مخموراً في قمرة القيادة قبل الإقلاع مباشرة.

اعتذرت شركة الطيران البرتغالية TAP، بعد أن اضطرت لإلغاء الرحلة "بسبب عجز الطيار"، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وبحسب تصريح للشرطة "مُنعت الطائرة من الإقلاع، بعد أن رأى أحد موظفي المطار الطيار وهو "يتجرع المشروب الكحولي ويمشي مترنحاً"، وأبلغ سلطات المطار بذلك.

دخلت الشرطة قمرة القيادة، ووجدت رجلاً يبلغ الأربعين من العمر "في حالة سكر شديدة"، وذلك مساء يوم الجمعة.

أوقفت سلطات شتوتغارت القضائية رخصة الطيار المساعد، وفرضت عليه غرامةً بمقدار 10 آلاف يورو (9 آلاف جنيه إسترليني).

Hello Luis. The flight TP523 from Stuttgart to Lisbon on 23 March, operated by Portugália, was canceled due to the pilot's incapacity: TAP Air Portugal will go through an internal investigation process and act accordingly, taking the necessary and consequent measures. — TAP Air Portugal (@tapairportugal) March 24, 2018

وقال تقرير لوكالة الأنباء الألمانية DPA، إن 106 مسافرين قضوا ليلة الجمعة في الفنادق.

وقالت شركة TAP على تويتر، إن المسافرين لن يسافروا إلى ليزبون قبل يوم الإثنين، وهو أول يوم تتوفر فيه مقاعد متاحة.

وقالت الخطوط الجوية أيضاً، إنها بدأت تحقيقاً داخلياً، وإنها "ستتصرف وفقاً لنتائجه، وستتخذ التدابير اللازمة والفورية".

ورد في تغريدة الشركة على تويتر "أهلاً لويس. ألغيت الرحلة TP523 من شتوتغارت إلى ليزبون، المقررة يوم 23 مارس/آذار، والتي تسيرها الخطوط الجوية البرتغالية بسبب عجز الطيار: ستبدأ شركة الخطوط الجوية البرتغالية TAP تحقيقاً داخلياً، وستتصرف وفقاً لتنائجه، متخذة التدابير اللازمة والعاجلة".