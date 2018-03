"رأوه يمشي مترنحاً بالمطار".. طيار مخمور يتسبَّب في إلغاء رحلة بألمانيا قبل إقلاعها مباشرة

عَلِقَ أكثرُ من 100 مسافر في مطار شتوتغارت، بعد أن وُجد مساعد الطيار مخموراً في قمرة القيادة قبل الإقلاع مباشرة.

اعتذرت شركة الطيران البرتغالية TAP، بعد أن اضطرت لإلغاء الرحلة "بسبب عجز الطيار"، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وبحسب تصريح للشرطة "مُنعت الطائرة من الإقلاع، بعد أن رأى أحد موظفي المطار الطيار وهو "يتجرع المشروب الكحولي ويمشي مترنحاً"، وأبلغ سلطات المطار بذلك.

دخلت الشرطة قمرة القيادة، ووجدت رجلاً يبلغ الأربعين من العمر "في حالة سكر شديدة"، وذلك مساء يوم الجمعة.

أوقفت سلطات شتوتغارت القضائية رخصة الطيار المساعد، وفرضت عليه غرامةً بمقدار 10 آلاف يورو (9 آلاف جنيه إسترليني).

Hello Luis. The flight TP523 from Stuttgart to Lisbon on 23 March, operated by Portugália, was canceled due to the pilot's incapacity: TAP Air Portugal will go through an internal investigation process and act accordingly, taking the necessary and consequent measures.

— TAP Air Portugal (@tapairportugal) March 24, 2018