بعد تحديه بعبارة "إذا كنت رجلاً".. إيلون ماسك يحذف صفحات شركاته من على فيسبوك

حذف إيلون ماسك صفحتي شركتيه SPACEX وTESLA من على فيسبوك، بعد أن تحداه أحدهم لفعل ذلك.

ادعى ماسك أنه لم يكن على علم بأن شركاته لديها صفحات على فيسبوك وأنه سيقوم بحذفها. بعدها بمدة قصيرة، اختفت كلا الصفحتين، واختفى معهما أكثر من 5 مليون إعجاب، بحسب تقرير صحيفة The Independent البريطانية.

جاء هذا الحذف بعد محادثة رد فيها السيد ماسك على منشور للمؤسس المساهم في واتساب يطالب فيه الناس بحذف صفحاتهم على فيسبوك. كتب ماسك قائلاً "ما هو فيسبوك؟"

رد أحد المتابعين قائلاً "احذف صفحة SpaceX إذا كنت رجلاً"

قال ماسك إنه سيقبل التحدي. وبعدها بفترة قصيرة، اختفت صفحات كلا شركتيه.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

يقابل كل من يزورهما الآن رسالة الخطأ من فيسبوك التي تقول "عذراً، هذا المحتوى ليس متاحاً الآن"

قال السيد ماسك إنه لم يكن على علم بأن SpaceX لديها حساب على الموقع. كتب في تغريدة أخرى قال فيها "حرفياً لم أره ولو مرة واحدة" وحين أرسل له متابع آخر صورة للشاشة قال إنها المرة الأولى التي يراها فيها.

ربما، ما حفزه لاتخاذ هذا القرار جزئياً هو رد فعله على إعلان شركة سونوس أنها ستوقف إعلاناتها على فيسبوك لمدة أسبوع احتجاجاً على فضيحة كامبريدج أناليتيكا الأخيرة. كتب قائلاً بلهجة ملؤها السخرية تجاه طبيعة احتجاج سونوس المحدودة نسبياً "يا للهول، أسبوع كامل. يالها من مخاطرة".

بدا ماسك في تغريدة أخرى وكأنه يشير إلى أنه قد يتوقف عن استخدام إنستغرام، والذي يستخدمه لنشر آخر الأخبار عن مجموعة واسعة من مشاريعه. عندما نشر رابطاً لواحد من هذه المنشورات، رد عليه متابع بأنه لا شك يعرف أن إنستغرام مملوكة لفيسبوك. وهو ما رد عليه السيد ماسك قائلاً "أجل، هذا هو الخط الفاصل. يبدو أن تأثير فيسبوك يزحف ببطء".