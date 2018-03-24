الجمهور نسي النتيجة وانشغل بالفيديو.. مقطع مسرَّب من استوديو مباراة مصر والبرتغال يحرج "ميدو" ومجدي عبدالغني

تحوَّل الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال إلى مركز الأحداث وبؤرة الاهتمام، ليس نتيجة للأمور الفنية الخاصة بالمواجهة الكبيرة لمنتخب الفراعنة مع بطل أوروبا، ولكن بسبب مقطع فيديو مسرب للمشاركين، ظهرت فيه عبارات غير لائقة.



وخاض منتخب مصر وديةً قويةً مساء الجمعة، 23 مارس/آذار 2018، ضدّ بطل أوروبا، المنتخب البرتغالي، انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.



وقدَّم منتخب مصر عرضاً جيداً، وتقدم بهدف لنجمه محمد صلاح، وكاد أن يُنهي المباراة فائزاً، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطف هدفين في الوقت بدل الضائع، ليهدي الفوز لمنتخب بلاده.



بعد المباراة انتشرت العديد من الآراء حول أداء المنتخب المصري والأمور الفنية، إلا أنه وبشكل مفاجئ تحوَّل الاستوديو التحليلي للقاء على قناة أون سبورت المصرية، إلى بؤرة الأحداث بشكل كبير أنسى المتابعين ما جرى على المستطيل الأخضر.



فقد تم تسريب مقطع فيديو للمحللين أحمد حسام "ميدو"، ومجدي عبدالغني، وحازم إمام، ومقدم الاستوديو سيف زاهر، يحتوي على ألفاظ خارجة وجَّهها عبد الغني للثلاثي، ما سبَّب صدمة كبيرة لقطاع عريض من المشجعين، في حين دافع قطاع آخر عن الرباعي.



ويبدو أن المقطع تم تصويره أثناء أحد فواصل الاستوديو دون علم الرباعي، ما دفع قناة أون سبورت لفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب تسريبه، والبحث عمَّن قام بذلك.

أول رد فعل من أبطال الواقعة

رد فعل أحمد حسام ميدو، المحلل الحالي ونجم توتنهام الإنكليزي سابقاً، جاء صريحاً وسريعاً، واعتذر فيه لمتابعيه، لكنه توعَّد من سرب الفيديو.

وأكَّد على ضرورة معرفة المتسبب في هذا الأمر، مضيفاً أنه ليس "ملاك" حتى لا تخرج منه مثل هذه العبارات الخارجة.

امبارح اتسرب فيديو واحنا قاعدين في الفاصل بنعتذر طبعا لكل الناس على كل لفظ خارج فيه وان شاء الله هنجيب الخائن للامانه في أسرع وقت ممكن ..اكيد مش ذنب اَي حد انه يسمع الألفاظ دي!! — Mido (@midoahm) March 24, 2018

اما عن الشباب اللي عايشه الدور ومصدومين من الألفاظ وكده وكانوا فاكرين ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس فبقولهم معلش ماتتخضش ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك ولا عايز الناس تفتكره ملاك!! — Mido (@midoahm) March 24, 2018

كلنا واحنا بيننا وبين بعض بنهزر وبنضحك واكيد لو اَي حد سجل ليك انت وصحابك في كلام اكتر من كده ممكن يطلع.. مره تانيه باوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه!! صباح الفل عليكم جميعا!! — Mido (@midoahm) March 24, 2018

متعاطفون

أثارت الواقعة عدة ردود أفعال بين المشاهير والجمهور على حد سواء، تنوعت بين متعاطف مع الرباعي ومنتقد له.

فدافع الإعلامي الشهير رامي رضوان عن الرباعي بالقول: "عديم الأخلاق والقيم وخائن للأمانة ولعمله ولزملائه، مَن صوَّر هذا الفيديو وقام بإرساله للناس، ما دار من حديث خارج إطار الهواء أولاً كلام خاص بأصحابه فقط، وليس لنا أن نتدخل في حياتهم الخاصة".



وتابع: "هذا الكلام يدور بين كثير من الشباب والرجال في الجلسات الخاصة، فلا داعي أن يدعي أحد الفضيلة ويذبح أصحاب الفيديو وكأنه ملاك، ولم تسمع أذناه مثل هذا الكلام بين الأصدقاء من قبل، إن لم يكن قال وفعل أسوأ منه، وجزء من انعدام فضيلة أي مدع هو تداوله هذا الفيديو مع غيره وإرساله لمن حوله، بغرض التشهير أو الضحك أو غيره، الخسيس مَن صوَّرهم، ويجب البحث عنه، والوصول إليه، وفصله عن عمله، لأنه خائن وغير أمين".



وسار الملحن المعروف أيمن بهجت قمر على نهج رضوان عبر تويتر.

الشاب المثالي اللي بينتقد مجدي عبد الغني وميدو محسسني انه لما بيقعد هو واصحابه بيلعبوا ببيت باربي! .. ارحمونا وشوفوا نفسكوا — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) March 24, 2018

منتقدون

بينما انتقد العديد من المتابعين ما صدر عن هذا الرباعي بقوة.

حلو الفيديو اللي اتمسك ع ميدو وحازم امام و مجدي عبد الغني ده.....

عرفوا حقيقه نفسهم للناس 😊 — HOSSAM 🔱 (@HossamGeo) March 24, 2018

بصراحه ردك منطقي وده شيء عادي بين كل الشباب بس محبكتش يعني في الاستوديو ياعم ميدو — negm (@negm33588327) March 24, 2018

وطالب البعض بإيقاف الرباعي عن العمل.