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الجمهور نسي النتيجة وانشغل بالفيديو.. مقطع مسرَّب من استوديو مباراة مصر والبرتغال يحرج "ميدو" ومجدي عبدالغني

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تحوَّل الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال إلى مركز الأحداث وبؤرة الاهتمام، ليس نتيجة للأمور الفنية الخاصة بالمواجهة الكبيرة لمنتخب الفراعنة مع بطل أوروبا، ولكن بسبب مقطع فيديو مسرب للمشاركين، ظهرت فيه عبارات غير لائقة.

وخاض منتخب مصر وديةً قويةً مساء الجمعة، 23 مارس/آذار 2018، ضدّ بطل أوروبا، المنتخب البرتغالي، انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.

وقدَّم منتخب مصر عرضاً جيداً، وتقدم بهدف لنجمه محمد صلاح، وكاد أن يُنهي المباراة فائزاً، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطف هدفين في الوقت بدل الضائع، ليهدي الفوز لمنتخب بلاده.

بعد المباراة انتشرت العديد من الآراء حول أداء المنتخب المصري والأمور الفنية، إلا أنه وبشكل مفاجئ تحوَّل الاستوديو التحليلي للقاء على قناة أون سبورت المصرية، إلى بؤرة الأحداث بشكل كبير أنسى المتابعين ما جرى على المستطيل الأخضر.

فقد تم تسريب مقطع فيديو للمحللين أحمد حسام "ميدو"، ومجدي عبدالغني، وحازم إمام، ومقدم الاستوديو سيف زاهر، يحتوي على ألفاظ خارجة وجَّهها عبد الغني للثلاثي، ما سبَّب صدمة كبيرة لقطاع عريض من المشجعين، في حين دافع قطاع آخر عن الرباعي.

ويبدو أن المقطع تم تصويره أثناء أحد فواصل الاستوديو دون علم الرباعي، ما دفع قناة أون سبورت لفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب تسريبه، والبحث عمَّن قام بذلك.


أول رد فعل من أبطال الواقعة


رد فعل أحمد حسام ميدو، المحلل الحالي ونجم توتنهام الإنكليزي سابقاً، جاء صريحاً وسريعاً، واعتذر فيه لمتابعيه، لكنه توعَّد من سرب الفيديو.

وأكَّد على ضرورة معرفة المتسبب في هذا الأمر، مضيفاً أنه ليس "ملاك" حتى لا تخرج منه مثل هذه العبارات الخارجة.








متعاطفون


أثارت الواقعة عدة ردود أفعال بين المشاهير والجمهور على حد سواء، تنوعت بين متعاطف مع الرباعي ومنتقد له.

فدافع الإعلامي الشهير رامي رضوان عن الرباعي بالقول: "عديم الأخلاق والقيم وخائن للأمانة ولعمله ولزملائه، مَن صوَّر هذا الفيديو وقام بإرساله للناس، ما دار من حديث خارج إطار الهواء أولاً كلام خاص بأصحابه فقط، وليس لنا أن نتدخل في حياتهم الخاصة".

وتابع: "هذا الكلام يدور بين كثير من الشباب والرجال في الجلسات الخاصة، فلا داعي أن يدعي أحد الفضيلة ويذبح أصحاب الفيديو وكأنه ملاك، ولم تسمع أذناه مثل هذا الكلام بين الأصدقاء من قبل، إن لم يكن قال وفعل أسوأ منه، وجزء من انعدام فضيلة أي مدع هو تداوله هذا الفيديو مع غيره وإرساله لمن حوله، بغرض التشهير أو الضحك أو غيره، الخسيس مَن صوَّرهم، ويجب البحث عنه، والوصول إليه، وفصله عن عمله، لأنه خائن وغير أمين".

وسار الملحن المعروف أيمن بهجت قمر على نهج رضوان عبر تويتر.




منتقدون


بينما انتقد العديد من المتابعين ما صدر عن هذا الرباعي بقوة.





وطالب البعض بإيقاف الرباعي عن العمل.



 

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