ضحايا في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الإسكندرية.. التفجير استهدف موكباً لمسؤول أمني مصري (فيديو)

انفجرت سيارة مفخخة اليوم السبت 24 مارس/آذار 2018، في منطقة رشدي وسط مدينة الإسكندرية بمصر نجم عن تفجير مفخخة، وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع".

ونقل الموقع عن شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ قوله إنه "تم نقل المصابين لمستشفى مصطفى كامل والجثة إلى مشرحة كوم الدكة".

وبيّن الموقع أن الانفجار وقع في شارع المعسكر الروماني، وأنه ألحق أضراراً بمباني وسيارات كانت موجودة في مكان الانفجار.

وقال موقع "المصري اليوم" نقلاً عن مصارد قالت إنها أمنية في وزارة الداخلية، أن "الانفجار الذي وقع في محافظة الإسكندرية، استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر"، وأضاف الموقع أن تفجير المفخخة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين.

اللحظات الاولي لانفجار سيارة مفخخه في منطقة رشدي وسط الإسكندرية قرب شارع المعسكر الروماني pic.twitter.com/qegnje5S5j — Dr.MaJEsTic (@drmajestic00) March 24, 2018

ويأتي الانفجار في الإسكندرية وسط انحسار كبير تشهده مصر في العمليات الإرهابية خلال الشهور الأخيرة، مع استمرار عملية عسكرية شاملة على مستوى البلاد، انطلقت منذ 9 فبراير/ شباط الماضي.

كما أن الانفجار يأتي قبل يومين من اقتراع المصريين في الداخل بالانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية محسومة سلفا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع أن يعاد انتخابه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

سياره مفخخه تم تفجيرها في رشدي الاسكندريه وحدوث اصابات pic.twitter.com/XyPlSJkugb — في الكون وحيد🇪🇬 (@amrhamdon) March 24, 2018