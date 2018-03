حيتان طائرة تنتحر جماعياً على شاطئ غرب أستراليا.. فيديو صادم لها نشره سكان حاولوا إعادتها للمياه دون جدوى

قال مسؤولون، اليوم السبت 24 مارس/آذار 2018، إن أكثر من 150 حوتاً ينتمي للنوع الطيار قصير الزعنفة كانت قد جنحت إلى شاطئ في ولاية أستراليا الغربية، ونفقت جميعها باستثناء 6 منها، وذلك رغم جهود من السلطات ومرتادي الشاطئ لإنقاذها.

وجنحت هذه الثدييات البحرية إلى الشاطئ في خليج هاملن على بعد 315 كيلومتراً جنوبي بيرث عاصمة الولاية بين 22 و23 مارس/آذار الجاري.

وحاولت السلطات وأطباء بيطريون وسكان محليون كانوا يرتادون الشاطئ إنقاذ 15 من هذه الحيتان المهاجرة في المياه الضحلة، ولكن تم النجاح في إعادة سبعة فقط منها مرة أخرى إلى المياه.

وقالت متحدثة باسم إدارة التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة والجذب في ولاية أستراليا الغربية إن حوتاً واحداً جنح إلى الشاطئ مرة أخرى وتعين قتله بشكل رحيم.

WATCH: Rescue teams saved around 15 of about 150 short-finned pilot whales that had become stranded on a beach on Australia’s west coast. pic.twitter.com/sQdziKm7sq

— NBC News World News (@NBCNewsWorld) March 24, 2018