تمتع بتجربة سفر فريدة مع أفضل الحقائب الذكية لعام 2018

هل جربت السفر من قبل بواحدة من الحقائب الذكية؟ إذا كانت الإجابة لا فلا شك أنه قد فاتتك الكثير من المتعة!

هناك حقيبة ذكية توفر لك إمكانية شحن هاتفك وجهاز اللابتوب الخاص بك أثناء السفر، وأخرى توفر لك خاصية تعقب الحقيبة وغيرها من المميزات التي تجعل رجال الأعمال ومحبي السفر بشكل خاص يتهافتون على شراء مثل هذه الحقائب.

سنستعرض لك في هذا التقرير أفضل حقائب السفر الذكية لعام 2018، بحسب ما ذكر في موقع فوربس.

Away

تم صنع هذه الحقيبة الذكية من مادة الـ"بولي كربون"، التي تمتاز بخفة وزنها وقابليتها للثني وامتصاص الصدمات. وتتميز الحقيبة بوجود بطانة مضادة للماء، وأربعة عجلات مزدوجة من مادة البولي يوريثين (تعتبر هذه المادة من أفضل أنواع العزل المستخدمة للأسطح لأنها تجمع بين خواص العزل المائي والحراري).









تتوفر هذه الحقيبة بـ 10 ألوان مميزة، وهي مزودة ببطارية (ليثيوم-أيون) قابلة للشحن ومن الممكن إزالتها، فمن أهم ميزات الحقيبة أنها تحتوي على بطارية قابلة للإزالة حتى يتمكن المسافرون من حمل الحقيبة معهم، حيث حظرت العديد من شركات الطيران استخدام الأجهزة التي تحتوي على بطاريات غير قابلة للإزالة أثناء الطيران.

يبدو المقبض متيناً إلى حد ما، تتوفر بها خاصية تعقب الحقيبة عن طريق بلوتوث الهاتف الذكي، وبها شواحن للأجهزة الكهربائية.

يصل وزن النوع الصغير إلى 7 رطل (3.18 كيلو غراماً) بأبعاد (22 × 14 بوصة × 9 بوصة ) وتصل تكلفتها إلى 225 دولاراً، أما الحجم الأكبر تصل تكلفته إلى 295 دولاراً.

Raden

شركة Raden هي أحدث الشركات التي تقدم حقائب سفر ذكية لقطاع المستخدمين، وكان ظهورها الأول عام 2015.

أبعاد النموذج الصغير منها هي (22 بوصة × 14 بوصة × 9 بوصة) ويصل وزنها إلى 7.5 رطل (3.41 كيلو غراماً) بتكلفة 295 دولاراً، أما الحجم الأكبر فيصل تكلفته الى 395 دولاراً.

تأتي كل منهما ضمن مجموعة متنوعة من الألوان، بالإضافة الى أنها مزودة بقفل، وأربع عجلات مزدوجة لسهولة الحركة والدوران.

تأتي حقائب Raden مع جهاز استشعار في المقبض يتيح للمستخدم تحديد وزن الأمتعة فور رفع الحقيبة، حيث تظهر النتيجة على التطبيق المتصل بالحقيبة على الهاتف، كما يوجد بها اثنان من منافذ USB لشحن الأجهزة الخاصة بك.

يتميز تطبيق Raden بإمكانية ربط المستخدم بحقيبة الأمتعة عند فقدانها عن طريق Bluetooth، كما توجد بالحقيبة بطارية (ليثيوم أيون قابلة للإزالة 28 واط).

من الممكن أن يخبرك التطبيق كم من الوقت تحتاج كي تصل إلى المطار، ما الحالة التي سيكون عليها الطقس الخاص بوجهتك، كما يمكنك أيضاً استخدام تطبيق Uber من خلاله.

تعتمد هذه الحقيبة على شبكة الوايرلس لتحدد لك موقع حقائب السفر بشكل سريع، وإذا فقدت حقيبتك في نطاق Bluetooth يمكن لتطبيق Raden أن يحدد موقعها أيضاً.

Blue Smart

يصل سعرها إلى 399 دولاراً، وهي مصنوعة من أفضل أنواع البولي كاربون، وتأتي متوافقة مع تطبيق Bluesmart app للحقيبة على هواتف الآيفون.

يتوفر في هذه الحقيبة اثنان من منافذ USB مما يسمح لك لشحن أجهزة متعددة فى وقت واحد، يمكنها شحن كافة الأجهزة الموجودة داخل الحقيبة في وقت واحد لاسلكياً وهي تتصل بتلك الأجهزة عن طريق البلوتوث من أجل التحكم فيها بسهولة.









والحقيبة مزودة برقائق GPS لمساعدتك في العثور عليها إذا ضاعت منك، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الوزن لتساعدك على التأكد من أنها ليست بها زيادة في الأوزان الخاصة بالسفر دولياً، وبها مساحات كافية لكافة الأجهزة والملابس والمقتنيات.

أيضاً، توفر هذه الحقيبة إمكانية فتح القفل الخاص بها وإغلاقه عن بعد وتقفل آلياً عند الابتعاد عن الحقيبه، وهي متوفرة بمقاس واحد وتصل أبعادها إلى (22 بوصة × 14 بوصة × 9 بوصة ) بوزن 9.4 رطل (4.27 كيلو غراماً)، كما أنها مزودة ببطارية تصل قدرتها إلى 10000 مللي أمبير في الساعة.

لا يمكن خلع البطارية الخارجية من الحقيبة ولذلك فإنه قد يتعذر على المسافر تسليم حقيبة التروللي الخاصة به لدى الكثير من شركات الطيران وفقاً لقواعد السلامة المعمول بها.

Arlo Skye

تم تأسيس هذه الشركة عام 2016، لكنها استطاعت التميز من خلال حقائبها المصنوعة من سبائك الألومنيوم بدلاً عن مادة البولي كاربون أو النايلون ممل يجعلها أقوى وأكثر مقاومة للصدمات، كما أن عجلاتها الصامتة أكثر هدوءاً بنسبة 15٪ من تلك المصنوعة من مادة البولي يوريثين.









هذه الحقيبة مزودة باثنين من أقفال TSA التي تفي بالمعايير الرسمية والمصرح باستعمالها، في غالبية المطارات في العالم.

عندما تقوم بسحب المقبض لأعلى، يمكنك رؤية شاحن ثنائي المنفذ، ويصل سعر هذه الحقيبة إلى 550 دولاراً، وهي تتوفر بأبعاد ( 22 بوصة × 15 بوصة × 9 بوصة ) بوزن يصل إلى 9.5 رطل (4.32 كيلو غراماً).

G-RO

يبلغ سعرها 399 دولاراً وهي مصنوعة من مادة النايلون البلاستيك علماً أن صلابة الطبقة الخارجية للحقيبة ليس دليلاً على جودة نوعيتها بل العكس هو الصحيح، فكلما كانت المواد المصنوعة منها طرية كانت أفضل.

يوجد بها اثنان من منافذ USB في أعلى الشنطة لشحن الأجهزة الخاصة، بها مكان مخصص لتخزين اللابتوب حيث يمكن وضعه في الشنطة وشحنه في نفس الوقت.









أهم ما يميزها هو عجلاتها المزدوجة المميزة ذات القطر الكبير التي تمكنها من المرور فوق أية سلالم أو تعرجات بسهولة كبيرة دون أن يحدث انزلاق أو سقوط للحقيبة.

تتميز بوجود بطارية ليثيوم بوليمر (85 واط) قابلة للإزالة، وهي متوفرة بأبعاد (22 بوصة × 14 بوصة × 9 بوصة) ووزن 9.3 رطل (4.23 كيلو غراماً).

تلبي هذه الشنطة احتياجات رجال الأعمال كثيري السفر، كما أنها مناسبة لرحلات نهاية الأسبوع السريعة.