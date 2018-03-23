فضل شاكر على الشاشة في هذا التاريخ.. قناة "الجديد" تكشف عن 3 حلقات ستُبث مع الفنان المعتزل تحت اسم "حكاية طويلة"



كشفت قناة الجديد اللبنانية عن موعد ظهور الفنان المعتزل فضل شاكر على شاشتها، بعد أسبوع من الترويج للحلقة المرتقبة في برنامج "استقصاء" للإعلامي فراس حاطوم.

وقالت القناة إنه ستكون هناك 3 حلقات تلفزيونية لشاكر، تحمل اسم "حكاية طويلة"، وستُعرض أول واحدة منها الخميس 29 مارس/آذار 2018.

أما الحلقة الثانية ففي 5 أبريل/نيسان 2018 والثالثة في 12 أبريل/نيسان 2018.

وصورت الحلقات على شكل فيلم وثائقي يروي من خلاله فضل شاكر قصته، كما يستعرض ما يتوقعه لنفسه قبل نهاية عام 2018، كاشفا عن أسرار كثيرة مرت فى حياته، وعلاقته بالفنانة الكبيرة فيروز وجديده الذي يربطه بها.

وكانت قناة الجديد اللبنانية بدأت السبت 17 مارس/آذار 2017 بعرض الإعلان الخاص لمقابلة مع الفنان المعتزل، فضل شاكر ضمن برنامج "استقصاء"، وهو برنامجٌ موسمي يطلُّ فيه معدّه ومقدمه، فراس حاطوم، موثقاً لأحداث خاصة يختارها.

شاكر المطلوب من القضاء اللبناني حوكم غيابياً على ما يُعرف بقضية "أحداث عبرا" في صيدا (جنوب لبنان)، التي حدثت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، وقُتل على أثرها 18 عسكرياً لبنانياً، وأصيب آخرون.

وخلال الإعلان الذي بثته قناة الجديد وأعاد شاكر نشره على تويتر، ظهر الفنان اللبناني كما اعتاد عليه جمهوره ومحبوه حليق اللحية قبل سنوات، يعزف على البيانو ويغني لفيروز.

كما نشر شاكر فيديو آخر على تويتر، يعد فيه جمهوره بأنه سيطل في برنامج "استقصاء" مع الإعلامي اللبناني فراس حاطوم.

ولم تحدد قناة الجديد موعد بث الحلقة المنتظرة، والتي من المتوقع أن يكشف فيها الفنان اللبناني عن تفاصيل كثيرة.

ملفات فضل شاكر كلها بعهدة القضاء اللبناني، ويأتي تداول الإعلان الترويجي للحلقة عشية الحديث عن صدور عفو عام في لبنان، بحق مساجين إسلاميين في لبنان، اتهموا بالإرهاب، وكان من بينهم أفراد ومحاربون مع الشيخ الموقوف أحمد الأسير الذي انتسب فضل شاكر إليه، وأعلن اعتزاله الفن ومحاربته لحزب الله اللبناني والوقوف إلى جانب المعارضة ضد النظام السوري ورئيسه بشار الأسد.

فهل سيشمل العفو الفنان اللبناني فضل شاكر، ليخرج من مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، والذي يقبع فيه منذ 4 سنوات؟