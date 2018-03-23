فيديو لم يعرض لظهور الأميرين وليام وهاري في أحدث أفلام Star Wars.. طولهما كان مشكلة

سيتمكَّن محبو سلسلة أفلام Star Wars من رؤية الأميرين وليام وهاري وهما يؤديان دور شخصيات الجنود المُقنَّعين Stormtroopers إلى جانب الممثل الإنكيلزي توم هاردي، للمرة الأولى على الإطلاق.

كان الأميران قد زارا استديوهات "باين وود" لتصوير مشاهدهما الشرفية في أبريل/نيسان 2017 قبل العرض الأول لفيلم Star Wars: The Last Jedi في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. لكنَّ المشاهدين أُصيبوا بخيبة أمل عندما اكتشفوا أنَّ الأميرين لم يُشاركا في النسخة النهائية من الفيلم.





Close  الأميرين وليام وهاري في أحدث أفلام Star Wars لـ  

























































































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فيما كشفت صحيفة Daily Mail البريطانية أنَّ ذلك كان بسبب طولهما، إذ كان يجب أن يكون طول الجنود المقنَّعين 1.56 متر، في حين يبلغ طول الأمير هاري 1.86 متر، ويبلغ طول الأمير وليام 1.89 متر، ما جعلهما طويلين للغاية لأداء الدور.

لكن قبل إصدار نسخة الأقراص المُدمجة التي شهِدت إقبالاً كبيراً من الفيلم في أبريل/نيسان 2017، كُشِفَ أنَّ الأميرين أخيراً ولأول مرة كانا ضمن المشاهد المحذوفة من الفيلم.

إذ ظهر الأميران وليام (36 عاماً) وهاري (33 عاماً) في الفيلم داخل مصعد إلى جانب الممثل هاردي (40 عاماً) وشخصية "فين" اللذين يحاولان التسلل إلى قاعدةٍ سرية.









"فين"، الذي يؤدي دوره الممثل البريطاني جون بويغا (26 عاماً)، كان يريد العبور متخفياً، لكنَّ أحد الجنود المقنعين تفاجأ برؤيته وبدا أنَّه يعرفه، ويُقال إنَّ الممثل البريطاني توم هاردي هو من كان يؤدي دور ذلك الجندي.

سأله "فين": "هل هناك مشكلةٌ أيها الجندي؟"، ليرد هاردي: "إف إن -218؟ ألا تتذكَّرني؟ أنا أتذكَّرك"، مستخدماً الرقم التعريفي لـ"فين" حينما كان جندياً في الجزء السابق.









فقد "فين" الأمل في إبقاء خطته قيد الكتمان، وتوسل الجندي المقنَّع عدم الإفشاء عن الخطة قائلاً: "926، أرجوك لا تفعل ذلك". لكنَّ هاردي مزح قائلاً: "انظر إلى نفسك أيها الربان!"، وأعطاه صفعةً غير متوقعة على مؤخرته.

هذا بينما بقي الأميران صامتين في خلفية المشهد.











هذا، وقال أنتوني دانيلز الذي أدَّى شخصية "سي ثري بي أو" في سلسلة Star Wars للصحيفة إنَّ الأميرين كانا رفيقين رائعين عندما وصلا إلى الاستوديو، مؤكداً أنهما يمتلكان شخصيتين رائعتين، وذلك خلال حديثه في حفل عشاء شركة Services To Film في لندن الأسبوع الماضي.