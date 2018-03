بن سلمان مفتخراً: صهر ترامب في جيبي.. موقع أميركي يكشف تفاصيل جلسات ليلية بين الأمير الشاب وكوشنر سبقت اعتقالات الأمراء

كشف موقع إنترسبت الأميركي، الخميس 22 مارس/آذار 2018، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاخر في أثناء وجوده مع عدد من المسؤولين الخليجيين المقربين منه، قائلاً إن صهر ترامب ومستشاره الخاص غاريد كوشنر "في جيبه".

وبحسب الموقع الأميركي، فإن كوشنر كان معروفاً في البيت الأبيض بأنَّه واحدٌ من أكثر القراء نهماً لوثيقة President’s Daily Brief أو "مُلخَّص الرئيس اليومي" السرية للغاية، التي تتضمَّن أحدث المعلومات الاستخباراتية الموجَّهة للرئيس وأقرب مستشاريه فقط، وذلك حتى سحْب التصريح الأمني السري للغاية الذي كان ممنوحاً له.

وكان كوشنر، الذي كُلِّف التوصُّل إلى اتفاقٍ بين فلسطين وإسرائيل، مُطَّلِعاً على معلوماتٍ عن الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وفقاً لما ذكره مسؤولٌ سابق بالبيت الأبيض وخبيرٌ استخباراتي أميركي سابق.

في شهر يونيو/حزيران 2017، أطاح الأمير السعودي، محمد بن سلمان، بابن عمه الأمير محمد بن نايف الذي كان ولي العهد آنذاك، وحلَّ محله ليصبح الرجل الثاني في سُلَّم الحكم بعد الملك، مُغيِّراً بذلك، التسلسلَ المُعتَرَف به لولاة العهد.

وفي الأشهر التي أعقبت ذلك، كانت وثيقة "مُلخَّص الرئيس اليومي" تتضمَّن معلوماتٍ عن تطوُّرات الوضع السياسي بالمملكة السعودية، من بينها أسماء بعض أفراد العائلة المالكة الذين يعارضون استيلاء بن سلمان على السلطة، وفقاً لما ذكره المسؤول السابق في البيت الأبيض، ومسؤولان حكوميان أميركيان على درايةٍ بالتقرير. لكنَّهم رفضوا الإفصاح عن أسمائهم -كالعديد من الأشخاص الآخرين الذين أجرينا معهم لقاءاتٍ للحديث عن هذا الأمر- لأنَّهم غير مُصرَّح لهم بالحديث عن أمورٍ حسَّاسة للصحافة.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، أجرى غاريد كوشنر رحلةً غير مُعلَنة إلى العاصمة السعودية (الرياض)، مُفاجِئاً بذلك بعض مسؤولي الاستخبارات. وكَتَب الصحفي الأميركي ديفيد إغناتيوس، في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، مقالةً قال فيها آنذاك: "يُقال إنَّ الأميرين كانا يجلسان معاً حتى الساعة الرابعة فجراً على مرِّ عدة أيام، يتبادلان فيها القصص ويُخطِّطان لبعض الاستراتيجيات".

لا يعرف أحدٌ ما دار بين كوشنر وبن سلمان تحديداً في الرياض آنذاك، لكنَّ بن سلمان قال لبعض المُقرَّبين منه بعد هذه اللقاءات، إنَّ كوشنر أخبره بأسماء أشخاص سعوديين غير مُخلصين له، وفقاً لما ذكره 3 أشخاصٍ كانوا على اتصالٍ بأفراد في العائلتين المالكتين السعودية والإمارتية منذ حملة القمع. لكنَّ كوشنر نفى ذلك على لسان المتحدث باسم محاميه، حسب موقع إنترسبت.

إذ قال بيتر ميريجانيان، المتحدث باسم آبي لويل محامي كوشنر: "بعض الأسئلة التي تطرحها وسائل الإعلام خاطئة ومثيرة للسخرية بوضوحٍ شديد، لدرجة أنَّها لا تستحق الرد، وهذا أحدها. ينبغي لموقع ذا إنترسبت التحقُّق على نحوٍ أفضل".

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي بعد أسبوعٍ من عودة كوشنر إلى الولايات المتحدة، أطلق بن سلمان ما سماه حملة تطهير لمكافحة الفساد؛ إذ ألقت الحكومة السعودية القبض على العشرات من أفراد العائلة المالكة السعودية واحتجزتهم في فندق الريتز-كارلتون بالرياض، وكان موقع ذا إنترسبت الأميركي هو أول من نشر تقريراً عن هذه الواقعة باللغة الإنكليزية. وكانت الشخصيات السعودية التي وردت أسماؤها في وثيقة "ملخص الرئيس اليومي" من بين المُعتقلين، وقيل إنَّ أحدهم على الأقل تعرَّض للتعذيب.

جديرٌ بالذكر أنَّ السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة لم تردَّ على الأسئلة التي وردتها من موقع ذا إنترسبت. بينما أحال البيت الأبيض الأسئلة التي وردته إلى مايكل أنطون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، لكنَّ أنطون رفض التعليق وأحال الأسئلة التي وردته عن مناقشات كوشنر مع بن سلمان إلى لويل.

وقال مسؤولٌ في الحكومة الأميركية -رفض ذكر اسمه- أنَّه من المحتمل أنَّ بن سلمان كان يعرف هوية معارضيه بالفعل دون أن يذكرهم كوشنر. وربما يكون بن سلمان أيضاً لديه أسبابه الخاصة لقوله إنَّ كوشنر شاركه المعلومات، حتى لو كان ذلك غير صحيح؛ فمجرِّد إظهار أنَّ كوشنر فعل ذلك من شأنه أن يبعث برسالةٍ قوية لحلفاء بن سلمان وأعدائه بأنَّ أفعاله مدعومةٌ من جانب الحكومة الأميركية.

وقال مصدرٌ يتحدث كثيراً إلى مُقرَّبين من الحكام السعوديين والإماراتيين، إنَّ ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، كان من بين الأشخاص الذين أطلَعهم بن سلمان على نقاشاته مع كوشنر. وقال المصدر نفسه إنَّ بن سلمان تباهى، في حديثه مع ولي العهد الإماراتي وآخرين، بأنَّ كوشنر كان "في جيبه".

وصحيحٌ أنَّ هناك حراسةً مُشدَّدةً مفروضة على الاطِّلاع على ملخص الرئيس اليومي، لكنَّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتمتع بالسلطة القانونية للسماح لكوشنر بالكشف عن المعلومات الواردة فيه. وإذا صحَّ أنَّ كوشنر ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص لـ"بن سلمان"، في إطار نهجٍ مُعتمَد للسياسة الخارجية الأميركية، فستكون هذه الخطوة تدخُّلاً صارخاً من جانب الولايات المتحدة على أعلى المستويات في صراعٍ سلطوي واضح بدولةٍ حليفة. أمَّا إذا كان كوشنر قد ذكر الأسماء للأمير السعودي دون إذن رئاسي، فسيكون قد انتهك بذلك، القوانين الفيدرالية بشأن مشاركة المعلومات السرية.

يُذكَر أنَّ ترامب دافع عن حملة التطهير، بتغريدة على موقع تويتر، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 -أي بعد يومين من بدء الاعتقالات في فندق الريتز- قال فيها: "لديَّ ثقةٌ كبيرة بالملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية، فهُما يعرفان بالضبط ما يفعلانه".

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017