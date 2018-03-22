أصعب فيديو تُصوِّره العائلة.. لحظةٌ مؤثرةٌ لأقارب مريض بالسرطان يجتمعون حول سريره لتوديعه

وداع أحبابنا أصعب ما في الحياة، رغم أننا نعرف أن الموت حقيقة لا بد منها، إلا أن لحظة الوداع قاسية على الجميع. ربما هذا الفيديو يؤكد ذلك.

إذ شاركت عائلة أميركية مقطع فيديو للحظة مُحزنة عاشتها قبل أشهر، حيث تجمعوا حول سرير أحد أحبائهم ليودعوه، بعد أن شُخِّصَ بأنَّه مُصاب بسرطان في المرحلة الرابعة.

وقد نشرت كريستينا فوستر، أخت زوجة المريض مارك فوستر، فيديو يُظهر اللحظة التي غنَّت فيها العائلة لمارك، والتي صادفت الليلة التي سبقت وفاته؛ إذ تجمعوا معاً ليغنوا أغنيته المفضلة Follow You Follow Me.









فيما كتبت في وصف الفيديو: "كانت هذه لحظة جميلة للغاية، وتُظهر حقاً مدى أهمية العائلة ومدى حب هذه العائلة بعضها لبعض. قد نفقد جزءاً من قلوبنا برحيله، لكن هذه العائلة ستظل دائماً وإلى الأبد قوية".

وتابعت: "كان السرطان شديداً للغاية، ولم يكن هناك أي شيء يمكن أن يفعله الأطباء للتغلب عليه. اجتمعت العائلة وراءه في كل خطوة".

شُخِّصَت حالة مارك فوستر بسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة في أغسطس/آب 2017، ثم نُقِلَ من المستشفى إلى منزله في هولدن بولاية ميسوري في 1 سبتمبر/أيلول 2017، حتى يتمكن من قضاء أيامه الأخيرة مع إخوته الخمسة، وأخته، وأحبائه الآخرين.

وقد توفي مارك عن عمر يناهز 51 عاماً في 2 سبتمبر/أيلول 2017، وترك زوجةً استمر زواجه بها 9 سنوات و5 أطفال، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.