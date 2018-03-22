الحكم بسجن ممثلة تركية لـ"إهانة" أردوغان بتغيير كلمات أغنية

قضت محكمة تركية بسجن ممثلة، بسبب أغنية سبَّت فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إذ اتُّهمت الممثلة التركية زحل أولجاي (60 عاماً)، بإهانة أردوغان، في أغنية غنَّتها وسط مجموعة صغيرة من جمهورها، قابلتهم فيما يشبه الحفل في منطقة كاديكوي بمدينة إسطنبول، في 5 أغسطس/آب 2017.

ووفق التقارير الصحفية التركية، فقد غيَّرت الممثلة كلمات أغنية Boşvermişim Dünyaya، التي تعني "لا أبالي للدنيا" (أغنية قديمة أصدرت عام 1967)، لتقول اسم رجب طيب أردوغان، وأتبعته بكلمات الأغنية التي تقول: "كله فارغ، كله كذب، في يوم ما ستنتهي الحياة، وستقول لقد رأيت هذا في المنام"، مع إيماءات بيدها.

وحكمت المحكمة بسجنها لمدة 10 أشهر، بعد اكتمال التحقيقات في القضية، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بحسب ما نقلته صحيفة Yeni Şafak التركية، الخميس 22 مارس/آذار 2018.

يأتي هذا بعد اعتراف أولجاي بقيامها بتغيير كلام الأغنية لسبِّ أردوغان، لكنها نفت أن تكون قد قامت بأي إيماءات وحركات بيدها.

وقد سبق تغريم أولجاي غرامة مالية في سنة 2009، بسبب إهانة ضابط الأمن، إذ قالت له "هل يجب عليَّ رؤية وجهك السيئ؟ أنت عديم التربية"، حسب مزاعم الضابط، ليحكم القاضي بتغريمها 10 آلاف و620 ليرة (2712 دولاراً أميركياً).

وقبل أسبوع، أسقطت محكمة تركية دعوى كانت ستقضي بسجن الممثلة سيلين شكرجي أكثر من 4 سنوات، بتهمة سب السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبان توليه رئاسة وزراء الحكومة التركية.

إذ كتبت الممثلة التركية (مواليد 1989)، على حسابها بـ"تويتر" في عام 2014: "هؤلاء المحتالون السارقون كلهم سيذهبون، وبعد سنوات سيُصنع فيلم عنهم، وأطلب أن أمثّل دور أمينة أردوغان".









ومع تقديم أردوغان دعوى قضائية ضد الممثلة في المحكمة بتهمة السب والقذف، كان هذا سيقضي بسجنها فترة بين عام و8 أشهر إلى 4 سنوات و4 أشهر، بحسب ما أكدته المحكمة.

وخلال جلسات المحاكمة، قالت الممثلة إن كلامها لا يوجد به أي دليل على الإهانة، مؤكدةً أنه كان انتقاداً للأوضاع وقت كتابة التغريدة، وأن القيام بدور زوجة الرئيس هو حلم كل الممثلين. كتبت سيلين التغريدة في مارس/آذار 2014، بينما كان أردوغان رئيساً للوزراء؛ إذ تولى الرئاسة في أغسطس/آب 2014.

من جانبه، قال قاضي المحكمة، إن إسقاط الحكم هو نتيجة التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الممثلة، بحسب صحيفة Hürriyet التركية.

وكانت أمينة أردوغان قد عرضت على المحكمة، من خلال محاميها، التنازل عن الشكوى التي قُدِّمت ضد سيلين، وذلك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحسب صحيفة Türkiye Gazetesi التركية.

وقد جاء إسقاط الحكم والتنازل عن القضية، بعد التقاء زوجة الرئيس التركي والممثلة، وهو الأمر الذي لم تُشر الصحف التركية إلى تاريخ ومكان حدوثه.

هذا، وقد اعتذرت سيلين، التي اشتهرت بدور فايزة في مسلسل "سنوات الصفصاف" عام 2007، لأمينة، في تغريدة أخرى عبر "تويتر"، كتبتها في ديسمبر/كانون الأول 2017.

إذ كتبت فيها: "وجدت فرصة للتعبير عن نفسي إلى السيدة أمينة أردوغان عما كتبته على حسابي بالشبكات الاجتماعية قبل عدة سنوات، اعتذرت منها، أريد أن أكرر شكري واحترامي مرة أخرى لقبولها اعتذاري ولمسامحتي".







