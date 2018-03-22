عليكم الحذر أثناء استخدام الهاتف.. شابة تلقى حتفها بسبب انفجار مفاجئ

يبدو أن علينا الحذر أكثر عند استخدام هواتفنا، فقد تؤذينا!

إذ لقيت فتاة في الثامنة عشرة من عمرها حتَفها، بعد انفجار الهاتف المحمول الذي كانت تستخدمه أثناء شحنه بالكهرباء.

ووفقاً لصحيفة Times of India المحلية، توفيت الشابة أوما أورام (من ولاية أوديشا بشرقي الهند)، نتيجة للجروح الناجمة عن اشتعال هاتفها الخلوي، فيما لا يزال سبب انفجار الهاتف مجهولاً.

وذكرت مصادر التحقيق أن شقيق الفتاة دورغا أورام، عثر عليها ملقاة في غرفتها ومصابة بجروح وحروق في الصدر والأطراف، وبجانبها هاتفها المحمول من نوع نوكيا موصلاً بالكهرباء.

وقال دورجا: "يبدو أنها كانت تستمع إلى الموسيقى أو تتحدث إلى شخص ما أثناء شحن بطارية هاتفها، ثم انفجر فجأة".



Girl dies as mobile phone explodes in Odisha https://t.co/tVOXOBI5Ws pic.twitter.com/W71wWuSFBT — Matters India (@Matters_India) March 16, 2018

وعلى الرغم من نقلها سريعاً إلى المستشفى القريب، إلا أن الشابة ماتت في غضون دقائق، بحسب موقع ABC الإسباني.

فيما قال الأطباء في المستشفى إنه على الرغم من وجود جروح في جميع أنحاء جسدها، إلا أنها لم تكن بالخطورة الكافية لتُسبب وفاة الفتاة.

بينما قال الطبيب: "من المحتمل أن تكون قد أصيبت بصدمة كهربية، سيتم تشريح الجثة للتأكد من ذلك"، بحسب صحيفة Mirror البريطانية.