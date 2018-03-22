تعمل كهاتف.. وأخرى لالتقاط وتكبير الصور.. وثالثة تحميك من الحوادث.. إليك 8 من أفضل النظارات الذكية لعام 2018

يبدو أن ما كنا نقرأه قديماً في قصص الخيال العلمي عن النظارات التي يرتديها الأبطال الخارقون قد بدأ في التحول إلى حقيقة، فبمجرد ارتدائك لهذه النظارات الذكية تشعر أنك في غنى عن هاتفك أو حاسوبك الشخصي، أو كاميرتك المفضلة، أو المجهر المستعمل لتكبير الصور!

نستعرض في السطور التالية 7 من أفضل النظارات الذكية لعام 2018.

1- Samsung SSG-5150GB 3D Active Glasses









هذه النظارات هي الأنسب لعشاق الأفلام، فهي توفر لك تجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية وصور مستقرة.

تتوافق هذه النظارات مع تلفزيونات سامسونغ ثلاثية الأبعاد، ويمكنك استخدامها مع جهاز الكمبيوتر الشخصي للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة.

هذه النظارات الشمسية خفيفة الوزن ومريحة. لا تشعر كما لو أنك تحمل وزناً غير ضروري على وجهك ، وتأتي مع بطاريتين طويلتي الأمد من نوع CR1620. تضمن هذه البطاريات 70 ساعة من المشاهدة النشطة ثلاثية الأبعاد لكل بطارية.

2- CHEMION – Unique Bluetooth LED Glasses









الانطباعات الأولى لها أهمية كبيرة، إذا كنت ترغب في أن تكون مميزاً فهذه النظارة ستمثل الخيار الأفضل بالنسبة لك!

أهم ما يميز هذه النظارات هو قابليتها للاستعمال الليلي، يمكنك أن ترتديها في مسرح مظلم وتقوم بإرسال رسائل نصية إلى المعجبين من خلال الشاشة الظاهرة، يمكنك أيضاً عرض الصور والرسوم المتحركة.

أيضاً، يمكن لهذه النظارات التقاط الموسيقى القريبة، وعرضها بيانياً مع ومضات الضوء. وتخزين حوالي 5 رسائل يمكنك الوصول إليها بلمسة زر واحدة.

تدعم هذه النظارات أجهزة البلوتوث، ولذلك يمكنك استخدامها مع هاتفك الذكي لقراءة الرسائل والرد عليها.

تأتي مع بطاريتين AAA، تستمر حتى 8 ساعات (مكلفة بسبب الحاجة لاستبدال البطاريات)، هذا هو الوقت المناسب لك لإثارة إعجاب أصدقائك، والاستمتاع بالموسيقى مع زملائك.

وتتميز هذه النظارات بأنها خفيفة الوزن ومحمولة. كما أنها قابلة للطي، مما يتيح لك الراحة عند حملها في صندوق تخزين طوال اليوم دون استهلاك مساحة عند السفر.

3- WONFAST Bluetooth Sunglasses









هذه النظارات الشمسية تبدو براقة وعصرية وقابلة للطي، ما يجعلها ملائمة للتعبئة والتخزين عندما لا تستخدمها، كما أنها تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان لتناسب ذوقك.

يمكن استعمال هذه النظارة في الدردشة الجماعية مع أصدقائك، حيث يمكنها الاقتران مع 8 هواتف أخرى، كما أنها تدعم منصات التشغيل المختلفة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام المنزلي والمكتبي (تعمل هذه الأجهزة بشكل جيد مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة iPhone وIPad وأجهزة iPod).

تمكنك هذه النظارة من إجراء مكالمات صوتية دون استخدام اليدين، وتتميز بأن بطارياتها قابلة للشحن (لست بحاجة لشراء بطاريات جديدة)، كما أنها تعطيك راحة استخدامها كل يوم قبل إعادة شحنها.

تحمي هذه النظارات أيضاً عينيك من الأشعة فوق البنفسجية التي تحافظ على سلامتك وصحتك. وأخيراً فهي مريحة جداً وقد لا يلاحظ المستخدم أنه لا يزال يرتديها بعد مرور عدة ساعات!

4- 3M Smart Lens Protective Eyewear









تعمل كنظارات واقية في مكان العمل أو الحياة اليومية، فهي مهمة للعمال الذين يقومون بمهام يومية مثل التشغيل الآلي، والحفر، فهي تعمل على حماية عينيك من جزيئات الأوساخ الضارة، التي لا يمكن تجنبها أثناء عملك.

يمكن للعدسة الضوئية الفريدة التي تستخدم في صنع هذه النظارات أن تصبح داكنة وسريعة مع تغير الطقس. هذا يقلل من الانزعاج من مواجهة الضوء الساطع القاسي عند التحرك في الهواء الطلق بعد ترك مكان مظلم، ولذلك فهي الأنسب للعمال الذين يواجهون درجات مختلفة من الضوء.

هذه النظارات مناسبة لركوب الدراجات في الطرق الطويلة التي تضطرك للدخول في الأنفاق، كما أنها توفر عليك متاعب حمل نظارات شمسية مختلفة لاستخدامها في الأماكن المحيطة المظلمة.

إن حجم الهيكل الخارجي (المصنوع من سبائك الماغنسيوم ) للنظارة قابل للتعديل ليناسب الوجوه الضيقة والواسعة، كما أنها جذابة يتمكن المرء من ارتدائها في العمل وعند الخروج، مما يوفر الحاجة لشراء أزواج مختلفة من النظارات.

العدسات البولي لهذه النظارات فعالة في امتصاص 99.9% من الأشعة فوق البنفسجية، هذا يضمن أن عينيك في مأمن من الآثار الجانبية الضارة لأشعة الشمس المباشرة والإشعاع.

5- WISEUP 16GB 1920x1080P

الكاميرا الصغيرة ذات الثقب تسمح للمستخدم بتصوير وتسجيل الأحداث دون إثارة أي شك، يمكنك استخدامها لتصوير وتسجيل الأحداث العائلية مثل أعياد الميلاد أو الذكرى السنوية.. يمكنك أيضاً الاستمتاع بتصوير الأصدقاء والزملاء دون أن يلاحظوا، ومشاركة مقاطع الفيديو معهم لاحقاً.

هذه الكاميرا مثالية للطلاب الذين يرغبون في تسجيل محاضرات أو تسجيل البيانات للاستخدام المستقبلي في الأبحاث، ويمكن لصاحب العمل أيضاً تسجيل سلوك الموظفين سراً في مكان العمل.

تأتي نظارات Wiseup الشمسية مزودة ببطارية قابلة لإعادة الشحن (والذي يستغرق حوالي 5 ساعات)، ويمكنك بعد ذلك تصوير الحدث الخاص بك.

هذه النظارات الشمسية مجهزة ببطاقة ذاكرة خارجية سعة 16 غيغابايت، وهي مساحة تخزين كافية لبياناتك. ويمكنهم أيضاً دعم بطاقة SD سعة 64 غيغابايت. ولديها القدرة على إنتاج مقاطع فيديو بدقة 1920x1080P كاملة الوضوح وذات جودة عالية.

6- Vuzix M100 Smart Glasses









هل تبحث عن نظارات ذكية تحل محل هاتفك الذكي؟ يمكن لهذه النظارات القيام بأنشطة الهاتف مثل تلقي المكالمات وإرسال الرسائل النصية واستقبالها.

يتميز التصميم الذكي من Vuzix بميزات فريدة، حيث تلتقط الكاميرا الموجودة في النظارة صوراً بدقة 5 ميغابكسل ومقاطع فيديو بدقة عالية تبلغ 1080 بكسل، كل من الصور ومقاطع الفيديو واضحة ومخزنة في ذاكرتها (تصل سعتها إلى 32 غيغابايت).

يمكنك مشاهدة سلسلة الأفلام المفضلة لديك، أو الوصول إلى مقاطع الفيديو، ويمكنك أيضاً التقاط الصور ونشرها على الشبكات الاجتماعية.

تساعدك هذه النظارات على إدارة التقويم الخاص بك، مع التأكد من عدم تفويت مواعيد العمل المجدولة، كما تحتوي على العديد من التقنيات كالإنترنت اللاسلكيّ Wi-Fi، نظام الملاحة GPS، لمساعدتك أثناء السفر والمغامرة في مكان مجهول.

7- Epson Moverio BT-200 Smart Glasses









هذا النظارات ملائمة لعلماء الطب والمستكشفين والباحثين الذين يحتاجون إلى تكبير الأشياء الصغيرة لأغراض التحليل.

فهي تقدم صور كبيرة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، كما أنها صغيرة وخفيفة ومريحة للارتداء طوال اليوم. هذا يلغي بشكل كبير الحاجة إلى حمل المناظير والمجاهر.

وتتميز هذه النظارات بأنها خفيفة ومريحة، ويسهل حملها في الرحلات الاستكشافية، وتأتي العدسات في نوعين، فاتحة وداكنة، ما يتيح لك الراحة في استخدامها في أماكن أخف أو أكثر قتامة، كما أنها تعمل ببطاريات قابلة للشحن.

8- ICE Theia Glares









هذه النظارات الشمسية مريحة وأنيقة في الارتداء، وهي متوافقة مع معظم الهواتف الذكية، ويمكنك تلقي المكالمات والرد عليها دون الحاجة لاستعمال هاتفك الذكي، تم تجهيزها بكاميرا عالية الدقة لالتقاط الصور بشكل تلقائي وتسجيل الفيديو، بالإضافة لخاصية البلوتوث.

تتميز هذه النظارة بوجود مصباح ذكي، يمكنك استعماله أثناء تواجدك في طريق مظلم، وإذا كنت تقود السيارة، فلا داعي للقلق بشأن التسبب في حوادث من القيادة الخطرة. حيث تنبهك ميزة Drive Safe Assist إلى الاستيقاظ عن طريق الصفير. سيساعدك هذا على التركيز على الطريق وتخفيف الحوادث، وبالتالي الحفاظ على سلامة المسافرين!