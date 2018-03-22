أحمد أمين يعلن توقف "البلاتوه" بسبب قناة "النهار".. عدم حصول فريق العمل على مستحقاته المالية جعله يصمت طوال عام

أعلن الفنان الكوميدي الساخر أحمد أمين، عبر بيانٍ نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن وقف برنامجه "البلاتوه".

وأكد الفنان المصري أن كل الحلقات المعروضة حالياً هي حلقات معادة، وذلك لأنه منذ أكثر من سنة لم يتم تصوير أي حلقة جديدة.

لافتاً إلى أن السبب في وقف البرنامج يعود إلى مشكلات مالية، بحسب ما أوضحت قناة "النهار" المصرية لفريق البرنامج، دون الإفصاح عن مزيدٍ من التفاصيل.

وفي صفحته التي يتابعها أكثر من 700 ألف، أشار إلى أن هذا القرار ترتب عليه إيقاف جميع أعماله الأخرى، مقابل التفرغ للبرنامج الموقوف منذ عام، خاصةً أن القناة تمنع التعاقد مع أماكن أخرى، منتظراً طوال هذه المدة تنفيذ وعود القناة المتكررة في بيته "مكبوتاً".









وفي بيانه، قال إن القناة تنشر إعلانات على المحتوى القديم بطريقة مسيئة جداً، مؤكداً اعتراضه أكثر من مرة دون جدوى، حتى أصبح لا يحب مشاهدة صفحة البرنامج أو فيديوهات منه، متابعاً: "كل الاحترام للإعلان نفسه وللمعلن، لكن إنك تقطع عمل فني وتحشر فيه إعلان بالشكل ده.. عيب".

وتابع في منشوره: "كل يوم ناس كتير بتسألني البلاتوه فين.. وأنا ما كنتش عايز أرد احتراماً للقناة اللي كانت سبب في ظهور أول برنامج تلفزيوني ليا.. بس أنا كنت ساكت طول الفترة اللي فاتت عشان فيه ناس من فريق العمل ليهم مستحقات مالية، ولسه لغاية النهاردة ماخدوش فلوسهم (وأنا منهم) فكنت أتمنى أننا نرجع نشتغل، لكن يبدو أن ما فيش فايدة".

واختتم أمين منشوره بالقول: "أنا ممكن أتحمل كل المشاكل السابقة إلا إن الناس تبدأ تزعل من محتوى أنا تعبت فيه عشان يسعدهم ويرضيهم.. أدعو لي أعرف أرجع أقدم اللي كنت بحبه زي ما كنت.. وأشكركم على صبركم علينا.. وبعتذر عن كل إساءة أو تأخير، يا ريت القرار كان في إيدي.. لكن ما باليد حيلة".

يذكر أن قناة النهار لم ترد على المنشور الذي تناقله عدد من المواقع المصرية، منها "مصراوي"، و"بوابة فيتو" عن صفحته غير الموثقة (verified).

أحمد أمين كوميدي مصري حقق شهرة عبر الشبكات الاجتماعية، من خلال حلقات برنامجي "30 ثانية"، و"البريك"، بالحصول على نسب مشاهدة عالية عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب.









ثم قدم برنامج "البلاتوه" على قناة النهار، في مارس/آذار 2016، وقدم 3 مواسم من برنامجه الذي يعالج عدداً من المشكلات بالمجتمع المصري بطريقة ساخرة على القناة.