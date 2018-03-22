بينهم سعوديون ومصريون وأردنيون.. قطر تُصنِّف 19 شخصاً و8 كيانات على أولى قوائمها للإرهاب

أدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، مساء الأربعاء 21 مارس/آذار 2018، 19 شخصاً و8 كيانات، من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم داعش ولاية سيناء (مصر) على قوائمها للإرهاب.

وتعد القائمة -التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني- أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر -منفردة- بموجب قانون أصدره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن مكافحة الإرهاب، في يوليو/تموز 2017.

فيما سبق أن أصدرت قطر قائمةً للإهاب بموجب القانون نفسه، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن ضمن إطار إجراء جماعي اتَّخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، الذي يضم عدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأميركة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وضمَّت القائمة الجديدة 19 شخصاً، من بينهم 11 قطرياً، وسعوديان اثنان، و4 مصريين، وأردنيان اثنان.

ومن أبرز الشخصيات التي ضمَّتها القائمة القطري عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقاً بقائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية والدول المقاطعة لقطر.

كما تضمَّنت 8 كيانات، من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم داعش ولاية سيناء (مصر)، إضافة إلى 6 كيانات قطرية.

وجمعية "الإحسان الخيرية" تتخذ من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن مركزاً لها، وأُنشئت قبل نحو 25 عاماً، بترخيص من الحكومة اليمنية.

يشار أن قطر وقَّعت في 12 يوليو/تموز 2017، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات.

وبعدها بأسبوع، أصدر أمير قطر في الشهر نفسه مرسوماً بقانون، ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وتم بموجب المرسوم "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة أزمةً حادةً، عقب قيام كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران المنصرم، بقطع علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وهذه قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الذين شملتهم القائمة القطرية:

الأشخاص

عبد الرحمن عمير راشد النعيمي (قطري)

سعد سعد محمد شريان الكعبي (قطري)

عبد اللطيف عبد الله صالح محمد الكواري (قطري)

ابراهيم عيسى حجي محمد الباكر (قطري)

مبارك محمد مسعد علي العجي (قطري)

خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري)

راشد سالم راشد محمد أبوقبا (قطري)

محمد فيصل حمد الجبر السويدي (قطري)

محمد جابر سالم مشعاب (قطري)

عبد الله سليمان سعد عبد الله ثامر (قطري)

عبد الله محمد شاكر شمس الدين الشيباني (قطري)

ابراهيم محمد عبد الرحمن البواردي (سعودي)

عبد الله محمد سليمان المحيسني (سعودي)

ضاحي محمد مصطفى مصطفى سنجر (مصري)

أحمد سمير محمد الحبيب الطنيجر (مصري)

أحمد عيد سالم الحجاوي (مصري)

حسن سعد شتيوي (مصري)

عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام (أردني)

أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام (أردني)

الكيانات

الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات (قطري)

تفتناز للتجارة والمقاولات (قطري)

جبل عمر للتجارة والمقاولات (قطري)

خبرات للتجارة والمقاولات (قطري)

الذهبية للمظلات والخيام (قطري)

الاهتداء للمفروشات والديكور (قطري)

جمعية الإحسان الخيرية (اليمن)

تنظيم داعش ولاية سيناء (مصر)