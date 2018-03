موظف بالبيت الأبيض يترك كلمة السر الخاصة ببريده الإلكتروني في محطة حافلات! الموقع المشفر يستخدمه أصحاب المعلومات الحساسة

في واقعة غريبة، ترك موظف بالبيت الأبيض الأميركي كلمة السر الخاصة بحسابه على البريد الإلكتروني المشفر، في محطة حافلات بواشنطن العاصمة.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن موقع ذا إنترسبت الأميركي، الثلاثاء 20 مارس/ آذار 2018،إنَّ ريان ماكافوي قد ترك كلمة مرور حساب بريده على موقع بروتون ميل وكذلك عنوان حسابه، على ورقةٍ كُتِبَ عليها كلمة "البيت الأبيض"، في محطة حافلات بالقرب من البيت الأبيض.

ويُقدِّم موقع بروتون ميل خدمة بريد إلكتروني ذات تشفيرٍ تام بين الأطراف، تستخدمها في كثيرٍ من الأحيان الشخصيات السياسية والصحفيون، وغيرهم ممن يتعاملون غالباً مع معلوماتٍ حسَّاسة.

A White House staffer wrote his encrypted email password on White House letterhead and then left it at a bus stop https://t.co/7cpgAuflMw pic.twitter.com/qJ1Xsqg0G7

— Sam Biddle (@samfbiddle) March 17, 2018