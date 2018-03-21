إيفانكا تروِّج لمشروعات ترامب لكن التعليقات الساخرة تنهال عليها.. لا تملك خبرة في العلوم أو البنية التحتية أو حتى تدخين الشيشة!

إيفانكا ترامب تغامر بدخول مدارس STEM للمتفوقين، لكن بصورة غير رسمية.

إذ سافرت ابنة الرئيس الأميركي إلى ولاية إيوا الأميركية، يوم الإثنين 19 مارس/آذار 2018؛ للترويج لخطة أبيها للبنية التحتية، وقد كانت إحدى محطاتها مركز الابتكار والتعليم (Waukee)، حيث شاركت في العديد من التجارب إلى جانب الطلاب، والتقطت صوراً لها وهي ترتدي معطف المختبر.

تُظهِر إحدى الصور إيفانكا وهي تُجري اختباراً لتحديد محتوى النيكوتين لسائل الشيشة الإلكترونية.

وقد نشرت إيفانكا هذه الصورة -التي تبدو وكأنَّها إعلان ترويجي لأحد الأفلام- على "إنستغرام" و"تويتر"، قبل أن يمتلئ الإنترنت بصور وتعليقات ساخرة منها، خاصة أن إيفانكا لا تملك أيُّ خبرةٍ في العلوم، أو البنية التحتية، أو تدخين الشيشة الإلكترونية حتى.

وقد نقل موقع Mashable، وموقع Business Insider الأميركيان بعض التغريدات الساخرة من الصورة.

إذ غرَّد أحد مستخدمي موقع تويتر، قائلاً: "ما الذي سترتدينه لعيد الهالوين هذا العام يا إيفانكا؟ إيفانكا: زِيّ خبيرة علوم".



Me: What are you gonna dress up as for Halloween, Ivanka?



Ivanka: A scientist! pic.twitter.com/J4zlXUaOK0 — MauricioGómezMontoya (@MauroGM3) March 20, 2018

فيما سخر آخر قائلاً: "معطفكِ المختبري لا يناسبك، وقفازاك غير مُحكَمَين، وشَعرك منسدلٌ وسط بيئة تحوي آلاتٍ متحركة ومواقد للنار، وأنتِ تمسكين بمحلول اختبار عند مستوى فمك دون ارتداء أي نوع من أنواع الدروع الواقية للوجه. أحسنتِ يا عبقرية العلوم!".



your lab coat and your gloves are both the wrong size, your gloves aren't tucked, your hair is loose in an environment with moving machinery and burners and you're holding a pour off at mouth level without any kind of a face shield, nice going science genius pic.twitter.com/PV4W97ejAL — Goth Ms. Frizzle (@spookperson) March 20, 2018

وغرَّدَت مستخدمةٌ أخرى: "إيفانكا ترامب تروِّج لتطوير القوى العاملة في إيوا وتزور مختبراً للعلوم والروبوتات".



Ivanka Trump pitches workforce development in Iowa and visits a science and Robotics lab. #sciencing #iknowwhatiamdoing pic.twitter.com/BGkBXJvHSp — Mary Viglione (@MaryViglione) March 20, 2018

وغرَّد آخر بنشر صورة ساخرة لكلبٍ في مختبرٍ بجانب صورة إيفانكا.

في حين غرَّدَت أخرى: "أوه! انظروا! إيفانكا ترتدي زِيّ خبيرة علوم، والأسبوع المقبل سترتدي زِيّ وزيرة الخارجية دون أي خلفية أو معرفة بالأمر!".



Aww! Look, Ivanka dresses up as a scientist and next week she will dress up as Secretary of State, with no background or knowledge of matter — Alicia (@AliciaRockel) March 19, 2018

ولمح مغرد آخر إلى أنَّها تشبه إحدى الساحرات وهي تُجهِّز لمحلولٍ سحري ما: "عندما تطلب الوصفة إضافة 4 دمعات لأطفال فقراء لا غير".