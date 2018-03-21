رجل يموت بعد أن عَلِقَ في أحد مقاعد السينما.. أراد التقاط هاتفه من على الأرض

مات رجلٌ بعد أن عَلِقَ رأسُه أسفل مسند القدمين الكهربائي بأحد مقاعد السينما!



وأفاد بيانٌ لدور عرض Vue International البريطانية، أنَّ الرجل توفِّي يوم 16 مارس/آذار 2018، أي بعد أسبوع من الحادث الذي وقع يوم 9 مارس/آذار 2018.



وقد وصفت مصادر لصحيفة Birmingham Post البريطانية كيف وقع ذلك الحادث "الغريب"، عندما انحنى الرجل ليلتقط هاتفه الذي وقع بين مقاعد السينما في الدرجة الذهبية في نهاية الفيلم، ولم يتحرَّر الضحية الذي كان بصحبة شريكته إلا بعد أن كسر مَن يحاولون مساعدته مسند القدم الكهربائي.

وأكدت خدمة إسعاف "ويست ميدلاندز" أنها تلقَّت اتصالاً هاتفياً للإبلاغ عن إصابة شخص بأزمة قلبية، واستطاع الفريق الطبي إنعاش قلب الرجل، ثم أخذه إلى مستشفى "هارتلاند" بمدينة برمنغهام.

وما زال التحقيق في الحادث الذي وقع في السينما البريطانية بمجمع "ستار سيتي" الترفيهي في مدينة برمنغهام، يوم 9 مارس/آذار مستمراً، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.



إذ قالت شركة Vue International في تصريحٍ لها: "عقب الحادث الذي وقع يوم الجمعة 9 مارس/آذار، في دار العرض التابعة لنا ببرمنغهام، اصطُحِبَ العميل إلى المشفى ذلك المساء. وحزنَّا عندما علمنا نبأ وفاته، يوم الجمعة 16 مارس/آذار.

يجري حالياً تحقيقٌ شامل في طبيعة ذلك الحادث، وبالطبع قلوبنا مع أسرة الفقيد، التي ستلقى منا كلَّ الدعم والمساندة".



من جانبه، بدأ مجلس مدينة برمنغهام في إجراء تحقيقٍ أمني وصحي، للوقوف على ملابسات الحادث.