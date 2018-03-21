كل هدف قادم لمحمد صلاح سيكلف "فودافون" 140 مليون دولار.. بعد شراكة مع ليفربول الإنكليزي للاحتفال بفوزه مع المصريين

أعلنت شركة "فودافون مصر"، الخميس 21 مارس/آذار 2018، عن توقيعها عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادي ليفربول الإنكليزي.

إذ قالت الشركة إنها من خلال هذه الشراكة مع ليفربول ستحتفي بالنجم محمد صلاح، عبر تقديم دقائق مجانية لعملائها مع كل هدف يسجله اللاعب.

إذ ستمنح الشركة كل عملائها 11 دقيقة من المكالمات المجانية، في كل مرة يسجل فيها مهاجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنكليزي هدفاً.

الدقائق المجانية ستُكلف الشركة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يزيد عن 140 مليون دولار، ويوازي أكثر من 247 مليون جنيه مصري (تحديداً 2476150000).

وذلك لوصول عدد عملاء الشركة، إلى 43 مليون مشترك نشط، وفقاً لموقعهم على الإنترنت، ومتوسط السعر على الهاتف هو 25 جنيهاً، وفقاً لما نشرته صحيفة Mirror البريطانية.

وعبر هذه الشراكة أيضاً ستقدم الشركة محتوى رياضياً لعشاق كرة القدم الإنكليزية في مصر، بتوفير محتوى لمتابعة أهم أخبار نادي ليفربول ولاعبيه، بما في ذلك أبرز لحظات المباريات ومعسكرات التدريب، ولقاءات مع اللاعبين وفيديوهات للأهداف المتاحة على قنوات ليفربول الرياضية.

كما سيتمكن عملاء فودافون من متابعة الأخبار والمحتوى الخاص بالنجم المصري وأهدافه لأول مرة على الإطلاق، وذلك من خلال خدمة "عالم محمد صلاح"، التي تقدم أخباراً وصوراً وفيديوهات حصرية لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي.

بالإضافة إلى خدمة "عالم النادي الأهلي" الذي ترعاه فودافون، بحسب البيان الذي نشره موقع "مصراوي".

وقد وقع عقد الشراكة من جانب فودافون الرئيس التنفيذي للشركة الكسندر فرومان، ومن جانب ليفربول بيلي هوجان، المدير التنفيذي لنادي ليفربول.

فيما أكدت فودافون على أهمية تلك الشراكة، معتبرةً إياها إضافة كبيرة للمحتوى الرياضي، خاصة أن سفير العلامة التجارية محمد صلاح هو أيضاً نجم الفريق.







