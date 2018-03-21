نفوذ واسع لتركي آل شيخ في مصر برعاية الحكومة.. وآمال ماهر آخر ضحاياه.. تعرَّف على القصة الكاملة

معركة مفاجئة نشبت بين المطربة المصرية آمال ماهر ورجل الأعمال السعودي تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، الذي ذاع صيته في مصر مؤخراً، بعدما أصبح الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

وسرعان ما طفت أحداث تلك الأزمة على السطح، بعدما اتَّخذت آمال ماهر قراراً مفاجئاً بتحرير محضر رسمي ضد تركي تتهمه فيه بضربها. كيف بدأت القصة؟ ولماذا تراجعت آمال؟ وما علاقتها بآل الشيخ؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذا التقرير.

ضربة مفاجئة من آمال ماهر

تفاجأ الجمهور يوم 19 مارس/آذار 2018، بخبرٍ يخص آمال ماهر، بعد فترة من الاختفاء، ولكن الخبر لا يخص أعمالها الفنية، بل كان يتحدَّث عن تحرير المطربة المعروفة، لمحضر ضد رجل الأعمال السعودي تركي آل شيخ، تتهمه خلاله بالتعدي عليها بالضرب.

وقالت في تفاصيل المحضر الذي حمل رقم 4410 لعام 2018 جنح المعادي، أن المذكور تعدَّى عليها بالضرب أمام منزلها في منطقة المعادي بالقاهرة، بعدما عاتبته لأنه تحدَّث عنها بشكل سيئ أمام بعض المعارف، وطلبت منه الحضور لمنزلها للتحدث وإنهاء الأمر، فقام الأخير بالذهاب لها والاعتداء عليها أمام منزلها بشهادة رجال الأمن.

كما تقدَّمت المطربة المصرية بتقرير طبي يؤكد أنه اعتدى عليها وأصابها في عينها اليسرى، بعد لكمه لها.

تدخل حكومي لصالح آل الشيخ

الإجراء الطبيعي التالي لتلك المرحلة هو تولي النيابة التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، التي تتمثل في إخطار تركي آل شيخ، والسفارة السعودية في القاهرة بضرورة مثول رئيس هيئة الرياضة السعودي أمام النيابة للتحقيق معه.

ولكن ما حدث كان غير المنتظر، فقد تفاجأ الجمهور بحذف خبر تحرير المحضر من أغلب المواقع الرسمية التي نشرته، والمتمثلة في البوابات الإخبارية الكبرى بمصر باستثناء بوابة إخبارية واحدة، فيما لم يخضع تركي آل شيخ لأي تحقيق.

ثم خرجت أخبار في عدد من المواقع المصرية التي حذفت الخبر، تتحدث عن تراجع آمال ماهر، إذ قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن ماهر تنفي وجود أي مشكلة بينها وبين آل الشيخ، وأن الأمر برمته ليس أكثر من خلاف على بعض الأمور الفنية، وسيستمر التعاون بينهما وتبادل الأحترام، لقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات.

أيضاً تم حجب موقع "في الفن" المصري المتخصص في أخبار الفن، وذلك لأنه الموقع الذي فجر تفاصيل تلك الأزمة، وهو ما يعني أن الحكومة تدخلت في الأمر، لمحاولة حفظ سمعة رجل الأعمال السعودية، إذ إن الحجب لا يمكن أن يتم إلا من خلال قرارات حكومية.



وعلى الرغم من أن بوابة "أخبار اليوم" المحسوبة على الحكومة المصرية كانت أول من نشر الخبر، إلا أنها حذفته سريعاً، ولكن موقع "في الفن" الذي اختار عدم حذف الخبر تم حجبه.

ليس الحجب الأول بسبب آل الشيخ

لم يكن موقع "في الفن" أول ضحايا تركي آل شيخ، بل تم من قبله إيقاف برنامج "ET بالعربي"، المتخصص في الأخبار الفنية، الذي كان يذاع على قنوات MBC السعودية، وذلك بعدما أذاع تقريراً عن أغنية "برج الحوت" التي غنَّاها عمرو دياب، وكشف حقيقة أن عمرو دياب لم يكن يغنيها لدينا الشربيني كما أشيع وقتها.

وكشف البرنامج أن الأغنية التي كتبها تركي آل شيخ كان قد كتبها لزوجته آمال ماهر، حيث تسببت الإشارة إلى زواج آمال ماهر وتركي آل شيخ إلى إيقاف البرنامج لأجل غير مسمى، وتحويله إلى برنامج The Insider على قناة دبي، كما تم حذف هذا التقرير من على قناة البرنامج، ومن موقع يوتيوب بالكامل.

زواج تركي آل شيخ وآمال ماهر.. انفصال.. ثم مشاجرة

لم يكن تقرير برنامج ET بالعربي، هو وحده من تحدث عن هذا الزواج، فقد سبقهم الإعلامي محمد الغيطي إلى إعلان الأمر.

الغيطي أكد في برنامجه "صح النوم"، الذي يقدمه على فضائية LTC، في حلقة من أكثر من عام ونصف العام، أن المطربة المصرية اختفت عن الأنظار، بعدما تزوَّجت من رجل الأعمال تركي آل شيخ، المقرب من العاهل السعودي، الذي يشغل منصب وزير في الحكومة السعودية، مؤكداً خوفه على الفن المصري من آل شيخ.

وأكد أن رجل الأعمال السعودي تزوج من آمال ماهر سراً، وأنه يخصص لها إحدى طائراته، لتتحرك بها، وأنه كتب أغنية "برج الحوت" التي غناها عمرو دياب خصيصاً لها.









كما أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية لـ"هاف بوست عربي" أنهما تزوجا بالفعل في ذلك الوقت ثم انفصلا بعد عدة شهور، وسبب المشكلة الأخيرة بينهما التي على أثرها قدمت ماهر محضراً ضد آل الشيخ، هو رغبته في العودة إليها مرة أخرى.

آل الشيخ كتب لآمال ماهر من قبل أغنية "أعترف" التي غنتها منذ 8 أشهر مع ماجد المهندس، كما كتب لها قبلها أغنية "لو كان بخاطري"، التي غنَّتها مع راشد الماجد، في أواخر عام 2016، ولم يكتب اسمه عليها، واكتفى بكتابة اسم مستعار حتى لا يكشف عن هويته وقتها، بحسب مصادر خاصة لـ"هاف بوست عربي".

كما تداولت أخبار في الكواليس، تؤكد أنه لم يكتف بكتابة أغنية "أجمل عيون" المعروفة بـ"برج الحوت" في ألبوم عمرو دياب الماضي، وأغنية "أحلى حاجة" في نفس الألبوم، وقام بدفع مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار له مقابل غناء الأغنيتين كما هما، دون تغيير أي كلمة بهما كما يفعل عمرو دياب دائماً مع كل الشعراء الذين يتعاملون معه.

إرضاء مرتضى منصور في "جهة سيادية"

لم ينته دور تركي ووجوده في حياة المصريين عند هذا الحد، فالرجل كان متصدراً للمشهد طوال الأيام الماضية بدخوله في مشكلة بين ناديي الأهلي والزمالك، والتي نشبت إثر قيام الزمالك بالحصول على خدمات عبدالله السعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، وتدخل تركي آل شيخ، لتغيير وجهة اللاعب وإقناع بالتجديد للأهلي، وهو ما حدث بالفعل.

تدخل تركي أثار أزمة كبيرة بين جمهور الناديين، لدرجة أن جمهور الزمالك أطلق عليه اسم "كفيل الأهلي"، وأثار الأمر غضب بعض من جمهور الأهلي، بسبب سيطرة تركي على مقاليد الحكم في النادي القاهري، ما دفعه لتدشين هاشتاج ضد تركي آل شيخ، لتدخله أيضًا في تجديد عقد اللاعب أحمد فتحي، ومن قبلها تم تنصيبه رئيساً شرفياً للأهلي.

كما أن خروج رئيس نادي الزمالك وتهديد تركي آل شيخ في أكثر من مداخلة تليفونية، وقوله إنه يحاول هدم الرياضة المصرية، ثم انتهاء الأمر فجأة، وإعلان رئيس الزمالك عن تصفية الأمر، بعد جلسة جمعته بتركي آل شيخ في "جهة سيادية"، يؤكد أن رجل الأعمال السعودي ليس رجلاً عادياً، ولكنه ذو ثقل ونفوذ في الدولة.

وأكد مصدر آخر لـ"هاف بوست عربي" أن رجل الأعمال السعودي وعد رئيس الزمالك بشراء 3 لاعبين سوبر واستقدام مدير فني أجنبي لفريق كرة القدم، كما أنه أكَّد تبرُّعه بمبلغ مالي كبير للمساهمة في إنشاءات النادي.