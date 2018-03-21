البطولات النسائية في رمضان: دينا الشربيني وروبي في بطولة مطلقة.. زينة ويسرا تراهنان على الفوز.. من خرج من السباق؟

يشهد موسم رمضان 2018 الدرامي تواجداً مكثفاً للبطولات النسائية عن المواسم الماضية، حيث تستمر مجموعة من النجمات في تقديم أعمال درامية منذ سنوات، في حين يشهد الموسم الحالي وجود فنانات أخريات يعدن للصورة وأخريات يظهرن كبطلات للمرة الأولى.

هذا غير عدد من المسلسلات الأخرى التي كانت تعتمد على البطولة النسائية، وتم تأجيلها، أو أصبح مصيرها مجهولاً لأسباب مختلفة.

نيللي كريم.. مهمة خاصة في روسيا

للعام الخامس على التوالي تحافظ نيللي كريم على تواجدها في موسم رمضان الدرامي بمسلسل من بطولتها، حيث تقدم هذا العام مسلسل "اختفاء".

تدور أحداث المسلسل حول دكتورة جامعية تعيش مع زوجها في روسيا، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

يشارك نيللي كريم بطولة المسلسل كل من هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ورانيا منصور، وإسماعيل أشرف، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

يسرا.. محاولة العودة للقمة









صدمة كبيرة تلقتها يسرا في موسم رمضان الماضي، وذلك بعدما فشل مسلسلها "الحساب يجمع" في تحقيق نسبة مشاهدة تذكر، وهو ما وضح بشدة من خلال أرقام المشاهدة على موقع يوتيوب، لذلك تحاول يسرا هذا العام استعادة القمة من خلال مسلسلها الجديد "بني يوسف".

وتقوم يسرا في المسلسل بدور مستشارة قانونية، تواجه العديد من المشكلات والصعوبات، وذلك بعد تعرُّض ابنها لحادث يغير مجرى حياتها.

المسلسل من بطولة يسرا، أحمد حاتم، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، ومحمد شاهين، ومحمد الشرنوبي، وعمر زهران، وهبة عبدالعزيز، ونهى عابدين، وسلمى أبو ضيف، وعدد كبير من الفنانين الشباب، من إخراج محمد علي.

مي عز الدين.. مشروع مؤجل









تعود مي عز الدين للمنافسة في موسم رمضان الدرامي 2018 بمسلسل "رسايل" بعدما غابت عن موسم 2017، وهو المسلسل الذي كان من المفترض ظهوره للنور الموسم الماضي، لولا أن تأخر التصوير أدى لتأجيله للموسم المقبل.

قصة المسلسل تدور حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيراً، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، حيث تتطور الأحداث بعدها.

يشارك مي عز الدين في بطولة المسلسل كل من خالد سليم، وراندا البحيري، وهاجر الشرنوبي، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، ورزان مغربي، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر.

زينة.. رهان جديد على البطولة

تعود زينة إلى البطولة المطلقة مرة أخرى هذا العام، من خلال مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، حيث خاضت تجربة البطولة عام 2016 من خلال مسلسل "أزمة نسب"، الذي فشل في تحقيق أي نجاح، لتعود للأدوار الثانية العام التالي في مسلسل "لأعلى سعر"، ثم تقرر تكرار تجربة البطولة هذا العام.

يأتي ذلك بعدما انتهت زينة من مشكلاتها مع أحمد عز، وتم الحكم في جميع القضايا بينهما، حيث كانت تُلقي تلك المشكلة بظلالها على حياتها الفنية.

والمسلسل من بطولة زينة، وفتحي عبدالوهاب، ونسرين أمين، وأحمد فؤاد سليم، ومي القاضي، وأحمد العوضي، ومحمد شاهين، تأليف محمد الصفتي وإخراج زياد الوشاحي.

غادة عبد الرازق.. صراع مع مجهول

❤️❤️❤️❤️😘 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Dec 13, 2017 at 3:27pm PST

تعتبر غادة عبدالرازق من أكثر الفنانات اللاتي يحافظن على تواجدهن في رمضان، حيث تقدم عملها التاسع على التوالي في موسم رمضان 2018، دون أن تغيب أي موسم رمضاني منذ عام 2010.

تقدم غادة عبدالرازق مسلسل "ضد مجهول"، الذي تدور أحداثه حول (ندى)، وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشكلات مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب ويقيد ضد مجهول، لتبدأ من هنا والدتها (ندى) في البحث عن المجرم.

ويقوم ببطولة المسلسل غادة عبدالرازق، وروجينا، وفراس سعيد، وحنان مطاوع، وأحمد سعيد عبدالغني، ودياب، ورانيا منصور، وخالد محمود، ومحمد الكيلاني، تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

دينا الشربيني.. سنة أولى بطولة

Good morning 🤗2018❤️❤️ A post shared by Dina دينا الشربيني (@dinaelsherbinyy) on Jan 1, 2018 at 11:34pm PST

يشهد موسم رمضان المقبل مفاجأة لم تكن متوقعة، حيث تقدم دينا الشربيني أولى بطولاتها الدرامية، حيث إنها لا تملك التاريخ الكبير ولا الأدوار المتنوعة التي تجعل المنتجين والمخرجين يختارون ظهورها كبطلة للمرة الأولى.

تأتي هذه البطولة في ظل فترة طويلة تتحدث فيها تقارير صحفية عن علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب، حيث يؤكد بعض المقربين زواجهما، وينفى آخرون، ليربط البعض بين ظهورها المفاجئ في البطولة المطلقة وعلاقتها بعمرو دياب ومساعدته لها في هذه الخطوة.

المسلسل من بطولة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وياسر علي ماهر، وصفاء الطوخي، ورامز أمير، وندى بسيوني، ودانا حمدان، وعمر السعيد، ومنى فاروق، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج شريف إسماعيل.

روبي.. صعيدية في الاختبار الأول

تخوض روبي هي الأخرى تجربة البطولة الدرامية الأولى لها بعد عدة بطولات جماعية درامية وسينمائية، حيث تخوض سباق رمضان 2018 من خلال مسلسل "أهو دا اللي صار"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول المعاناة التي تقابلها المرأة الصعيدية، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

ويواجه العمل شبح عدم اللحاق بموسم رمضان، بسبب بدء التصوير في وقت متأخر، حيث بدأ مخرج العمل التصوير بوحدتين لمحاولة الانتهاء من أكبر عدد ممكن من المشاهد قبل قدوم شهر رمضان.

المسلسل من بطولة روبي، وسوسن بدر، ومحمود البزاوي، وأروى جودة، وأحمد داود، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

ميريام فارس وسميرة أحمد خارج رمضان.. ومصير هيفاء مجهول

تواجه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي شبح الخروج من سباق رمضان الدرامي المقبل، إذ إنها من المفترض أن تخوض المنافسة بمسلسلها "لعنة الكارما"، الذي بدأت تصويره منذ يومين فقط، ولكن الوقت المتبقي على رمضان، شهران فقط، وبنسبة كبيرة لن تستطيع الانتهاء من نصف مشاهد المسلسل في هذه المدة.

وبالرغم من بدء التصوير فإن صناع المسلسل لم يعلنوا عن عرض المسلسل في رمضان أو حتى تأجيله للعام المقبل، وربما يتحدد ذلك بناء على ما سيُنجزه المخرج من مشاهد خلال الفترة القادمة.

أما مواطنتها ميريام فارس، التي كانت من المفترض أن تخوض السباق هي الأخرى بمسلسل "لوليتا" فقد خرجت من السباق، حيث كان من المفترض أن يتم بدء تصويره، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن حتى الآن لم يتم تصوير مشهد واحد منه وأصبح خارج السباق.

وتخرج من السباق أيضاً الفنانة سميرة أحمد، الغائبة عن الدراما والفن عامة منذ عام 2010 حينما قدمت آخر أعمالها "ماما في القسم"، وكان من المفترض أن تعود للدراما بمسلسل "بالحب هنعدي"، ولكن المسلسل خرج من السباق هو الآخر.