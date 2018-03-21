موت آخر وحيد قرن أبيض.. انقرض بسبب الإنسان.. لماذا كان "سودان" من فصيلة نادرة؟

ودَّعنا آخر ذكر وحيد قرن أبيض متبق في العالم، ليصبح العالم خالياً من ذكور وحيد القرن الأبيض الشمالي، التي انقرضت نهائياً عن عالمنا للأبد، وتبقى اثنتان من هذا الحيوان.

إذ قالت محمية Ol Pejeta الكينية، إن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي، نفق بعد إصابته بمضاعفات كثيرة ناجمة عن كبر السن، في 19 مارس/آذار 2018، بحسب وكالة أنباء "رويترز".



It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

لم يعد لهذا النوع من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي مثيل، بعد أن أعلنت محمية الكينية، أن آخر ذكر منه في العالم نفق لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم، وهما ناجين (27 عاماً) وفاتو (17 عاماً).

المحمية التي كانت تتولى رعاية وحيد القرن المسمى بـ"سودان"، قالت إنه نفق عن عمر 45 عاماً، وإنها قرَّرت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية سودان في السابق قتله رأفة به، بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

وكان سودان يعالج من مضاعفات كبر السن، التي أثرت على عضلاته وعظامه، وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة جعلته يقضي أسبوعين في حظيرته، لصعوبة حركته بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد أن فشلت كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الأنثيين المتبقيتين من وحيد القرن، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب، وتبلغ تكاليفه تسعة ملايين دولار.

لماذا "سودان" من فصيلة نادرة؟









يوجد 5 أنواع من وحيد القرن، الذي يعد ثاني أكبر حيوان ثديي بعد الفيلة.

يتكون وحيد القرن الأبيض من نوعين فرعيين: وحيد القرن الأبيض الجنوبي، ووحيد القرن الشمالي، وهو النوع الأكثر ندرةً.



وكان سودان (مواليد 1973) آخر ذكر في هذا النوع، بعد وفاة وحيد قرن آخر في عام 2014، ليبقى الذكر الوحيد من فصيلته، وعد هذا الحيوان منقرضاً من الطبيعة منذ العام 2008، بعد نقل الأعداد القليلة المتبقية إلى محميات طبيعية.



وقد تم القضاء على سلالات هذا الحيوان في أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وتشاد، خلال أزمة الصيد غير المشروع في السبعينيات والثمانينيات، من أجل صنع الخناجر والاستخدام الطبي في الصين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).