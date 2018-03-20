ترامب لمحمد بن سلمان: السعودية ثرية جداً وستعطينا جزءاً من هذه الثروة!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، إن "السعودية دولة ثرية جداً، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضاً من هذه الثروة كما نأمل في شكل وظائف وشراء معدات عسكرية".

جاء هذا خلال مأدبة غداء، أقامها ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له خلال زيارته إلى البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال ترامب: "شرف لنا أن نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له الذي أعرف الكثير منهم والتقيتهم في مايو/أيار الماضي خلال زيارتي للرياض، عندما وعدتنا السعودية بـ400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى".

وأردف: "العلاقة (بين البلدين) في أقوى درجاتها على الإطلاق ونفهم بعضنا البعض".

وتابع: "السعودية دولة ثرية جداً، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضاً من هذه الثروة كما نأمل في شكل وظائف وفي شكل شراء معدات عسكرية".

وقال إنه "لا يوجد أي أحد في مكان بالعالم قريب حتى من قوة صواريخنا وطائراتنا وكل معداتنا العسكرية من ناحية التكنولوجيا ونوعية المعدات والسعودية تقدر ذلك".

وبين أن السعوديين "أجروا اختبارات لكل شيء ويفهمون ذلك جيداً ربما أفضل من الجميع".

واستقبل ترامب، في وقت سابق من اليوم، ولي العهد السعودي في البيت الأبيض.

ويعد اللقاء هو الأول من نوعه بين ترامب وبن سلمان، منذ تعيين الأخير ولياً للعهد، في يونيو/حزيران الماضي.

ويحاول ولي العهد السعودي في هذه الزيارة تقديم نفسه للولايات المتحدة الأميركية، على أنه مختلف عن سابقيه من المسؤولين السعوديين، خاصة في التعامل مع إيران، وأيضاً إمكانية التعاون مع إسرائيل.