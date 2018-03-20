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وزير الإعلام يحيل موظفين في قناة كويتية للتحقيق بسبب أذان المغرب.. ارتكبوا خطأً فادحاً

 |  أحمد عبدالله - الكويت
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تحقق وزارة الإعلام الكويتية في واقعة غريبة حدثت في قناة "العربي" التابعة للوزارة، إذ تمت إذاعة أذان المغرب قبل موعده بساعة، الأمر الذي أثار استغراب المشاهدين.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الإعلام وكيل الوزارة بالتكليف محمد العواش في تصريح لـ "هاف بوست عربي" أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، وسيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق في غضون عدة أيام.

ورغم أن العواش رجح أن يكون الخطأ الذي حدث بسبب خلل في استخدام الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، لكنه فضل الانتظار لحين الانتهاء من نتائج التحليل.

وشدد على أن هذه الواقعة سيتم التعامل معها وفقاً لـ اللوائح والقوانين، وستتم معاقبة المتسبب في إذاعة الأذان قبل وقته بساعة، ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها.

المغردون الكويتيون تفاعلوا بسخرية مع هذا الخطأ.



من جانبها، حرصت وزارة الإعلام على نشر توضيح بحسابها الرسمي على تويتر على لسان متحدثها الرسمي لتؤكد إحالة المتسببين في الواقعة إلى التحقيق.



وتعد قناة "العربي" من القنوات الحكومية الثقافية التي تقوم ببث أفلام وبرامج ثقافية وأعمال وثائقية، واستمدت اسمها من اسم مجلة "العربي" الكويتية الشهرية التي ذاع صيتها في الوطن منذ الخمسينيات، حيث كان الدكتور المصري أحمد زكي أول رئيس تحرير لها وخلفه الإعلامي المصري أحمد بهاء الدين.

 

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