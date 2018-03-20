وزير الإعلام يحيل موظفين في قناة كويتية للتحقيق بسبب أذان المغرب.. ارتكبوا خطأً فادحاً

تحقق وزارة الإعلام الكويتية في واقعة غريبة حدثت في قناة "العربي" التابعة للوزارة، إذ تمت إذاعة أذان المغرب قبل موعده بساعة، الأمر الذي أثار استغراب المشاهدين.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الإعلام وكيل الوزارة بالتكليف محمد العواش في تصريح لـ "هاف بوست عربي" أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، وسيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق في غضون عدة أيام.

ورغم أن العواش رجح أن يكون الخطأ الذي حدث بسبب خلل في استخدام الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، لكنه فضل الانتظار لحين الانتهاء من نتائج التحليل.

وشدد على أن هذه الواقعة سيتم التعامل معها وفقاً لـ اللوائح والقوانين، وستتم معاقبة المتسبب في إذاعة الأذان قبل وقته بساعة، ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها.

المغردون الكويتيون تفاعلوا بسخرية مع هذا الخطأ.



@m_alhussainiy قناة العربي و الاذان مبجر !! اشم ريحة سلوم ! 🙄 https://t.co/glKPKDmJyr — محمد عاشور (@mfashour92) March 20, 2018

من جانبها، حرصت وزارة الإعلام على نشر توضيح بحسابها الرسمي على تويتر على لسان متحدثها الرسمي لتؤكد إحالة المتسببين في الواقعة إلى التحقيق.



اكد المتحدث الرسمي بوزارة الاعلام ووكيل الوزاره بالتكليف محمد العواش انه علي ضوء قيام قناة العربي بتلفزيون الكويت ببث آذان المغرب قبل موعده بساعه تقريبا أمر وزير الاعلام محمد الجبري بإحالة كل من تسبب بهذا الخطأ الجسيم للتحقيق وتطبيق العقوبات الرادعه بحقهم#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/Rpc4VwAbhq — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) March 19, 2018

وتعد قناة "العربي" من القنوات الحكومية الثقافية التي تقوم ببث أفلام وبرامج ثقافية وأعمال وثائقية، واستمدت اسمها من اسم مجلة "العربي" الكويتية الشهرية التي ذاع صيتها في الوطن منذ الخمسينيات، حيث كان الدكتور المصري أحمد زكي أول رئيس تحرير لها وخلفه الإعلامي المصري أحمد بهاء الدين.