مديرة برنامج على BBC تحاول الاختباء وراء أريكة في بثٍّ مباشر.. لكن قدميها تفضحانها وتفجّر موجة ضحك

برامج البث المباشر قد تكون أصعب أشكال البرامج التلفزيونية على الإطلاق، وربما الدليل المقنع لذلك هو ما حدث في حلقة لبرنامج BBC Breakfast.

فبينما يجلس الضيوف ومقدمو البرامج على أريكة مزدحمة بالنجوم، التُقِطَت مديرة منصة بشبكة BBC، تُدعى ترايسي، وهي تحوم في موقع التصوير بينما تدور الكاميرات أثناء البث المباشر.

ولتجنُّب ظهورها في الصورة، نزلت إلى الأرض في الحال وحاولت التمدد ساكنةً بينما استمر الضيوف في الحديث، إلا أنَّ المشاهدين كان بمقدورهم رؤية حذائها الرياضي يبرز من خلف الأريكة.









لم يستطع مقدمو البرنامج، لويز منشن، ودان ووكر، احتواء ضحكاتهم واعترفوا للمشاهدين بأنَّ عضواً بفريق البرنامج ممن يعملون خلف الكاميرات كان يختبئ بالفعل خلف الأريكة، بحسب ما نشر على صحيفة Daily Mail البريطانية.

فيما انفجر الضيوف، كيفين كليفتون، وكارين كليفتون، وأليكساندرا بورك، بالضحك عندما انحنى "ووكر" على الأريكة موجهاً سؤاله لترايسي: "هل أنت بخير في مكانك ترايسي؟".

من جانبه، سلَّط البرنامج الضوء على هذا الموقف الحرج من خلال التغريد عبر تويتر بلقطة بينما كان المذيعان والضيوف نجوم برنامج Strictly Come Dancingمنهمكين في الحديث، وقد لاحظ القدمين المتابعون بسرعة.



Anyone want to play a game of spot Tracey's feet? Our floor manager Tracey had to dive behind the sofa to avoid being on TV... pic.twitter.com/SMPN6nKtDu — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 19, 2018

هذا، وقد علق المتابعون على المشهد بين من أخذ الموقف بسخرية من شكل مساعد الإنتاج وهو يصرخ لحظة رؤية القدمين تظهران عبر الكاميرا، وبين من أثنى على ترايسي وانهماكها في العمل.