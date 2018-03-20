بمناسبة عيد الأم.. محمد صلاح يهدي والدته وزوجته ووالدتها رحلة عمرة.. سيُجهز 10 من بنات قريته للزواج أيضاً

أهدى لاعب المنتخب المصري، ونجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح والدَه ووالدته وزوجته ووالدتها، رحلة عمرة، بمناسبة عيد الأم، بحسب ما نقله موقع "مصراوي" عن ماهر أنور شتية، عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بالغربية، مسقط رأس محمد صلاح.

وقد أكد عمدة القرية أن أسرة صلاح غادرت إلى إنكلترا قبل المباراة الماضية، التي أقيمت 18 مارس/آذار 2018، حيث أحرز 4 أهداف، بينما غادرت والدته وزوجته متجهين إلى إنكلترا، الإثنين 19 مارس/آذار 2018، حيث من المقرر توجههم جميعاً إلى السعودية لأداء العمرة.

وقد أهدى صلاح والدته 5 رحلات عمرة ورحلتي حج، كما أهدى والد زوجته ووالدتها عمرة قبل وفاته بشهرين مع سوء حالته الصحية، إذ كانت أمنيته زيارة بيت الله الحرام قبل موته، بحسب موقع "بوابة فيتو" المصري.

وفي سياق متصل، تزامناً مع عيد الأم، في 21 مارس/آذار، تنظم مؤسسة محمد صلاح الخيرية، بالتنسيق مع جمعية "رسالة"، احتفالية كبرى لتكريم 13 من الأمهات المثاليات من أهالي القرية، فضلاً عن تجهيز 10 عرائس من بنات القرية للزواج.

وقال مسؤول المؤسسة محمد البهنسي، لموقع "مصراوي" إنه سيتم أيضاً تكريم المدرس المثالي على مستوى القرية وإقامة دورة لكرة القدم لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.​

يذكر أن صلاح غادر مصر إلى سويسرا، الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لبطولة كأس العالم.