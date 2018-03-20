تامر حسني يعلن عن حفل غنائي جديد في السعودية.. بعد نفاد تذاكر الحفل الأول

أعلن المغني المصري تامر حسني، عن إحيائه حفلاً آخر في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري مارس/آذار 2018.

إذ أكد حسني في منشورٍ له على حسابه الشخصي بإنستغرام، أن الحفل سيقام في 31 مارس/آذار الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Mar 19, 2018 at 2:28pm PDT

وكانت تذاكر أول حفل غنائي للفنان المصري في المملكة، قد نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها للجمهور، 1 مارس/آذار 2018.

وقد انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر جمهور تامر حسني يتسابق لشراء التذاكر، وذلك فور فتح متجر Virgin Megastore في السعودية أبوابه، وذلك على إحدى أغانيه الشهيرة.



لحضة فتح ابواب فيرجين ميقا ستور واستقبال محبين النجم #تامر_حسني لشراء تذاكر حفلته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جدة pic.twitter.com/Q0Dz4WyjHF — juodFanTamer🇸🇦 (@juodft) March 1, 2018



*نفاذ تذاكر حفل تامر حسني في السعودية بالكامل بعد ساعتين و١٤ دقيقة فقط حسب تقرير فيرجين ميجا ستور* pic.twitter.com/5MCY9maZjM — Ahmed Hashem (@mrhashem) March 1, 2018



مستعدييين ؟! 🤩

مقاعدكم في حفل تامر حسني 🎤🎼🕺🏻

تقدرون تحجزونها من اليوم 👍🏼🎊

ايه نعم اليووم 😍 #روزنامة_الترفيه https://t.co/sjpY3bxpal pic.twitter.com/Esp4t2O718 — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) ١ مارس، ٢٠١٨

وقسمت تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية مع 300 ريال سعودي، و500، و800، و1000، و1200، وصولاً إلى فئة بـ1500 ريال سعودي (بداية من 80 إلى 400 دولار أميركي).



لاول مرة في #السعودية

بدعم من #الهيئة_العامة_للترفيه

الفنان #تامر_حسني يحي حفلاً جماهيرا

في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

يوم ٣٠ مارس

الحضور للرجال والسيدات

تباع التذاكر

بدءا من يوم ١ مارس

في جميع فروع فيرجين ميجا استور

او من خلال الموقعhttps://t.co/04dYGeNZ8K#فعاليات_جدة pic.twitter.com/FXgtdBsOBl — #فعاليات_جدة | JED (@Jeddah__Events) February 26, 2018

إذ يستعد تامر حسني للقاء جمهوره بالمملكة، يوم 30 مارس/آذار 2018، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة جدة، وذلك بعد تعاقد هيئة الترفيه السعودية معه، لإحياء أول حفل غنائي مختلط في السعودية، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه السعودية، على تويتر.

وبعده بأيام يقام حفل للمطرب محمد حماقي، في 5 أبريل/نيسان 2018.

وفي اليوم التالي 6 أبريل/نيسان 2018، يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفله الأول في المملكة.



والنجم الكبير #وائل_الجسار 🎤✨

راح يحيي لنا حفل آخر يوم الجمعة 6 أبريل 👏🏻

في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية #جدة 📍#روزنامة_الترفيهhttps://t.co/rqqoLWS9VJ pic.twitter.com/BE1Z2BZaQP — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) March 8, 2018

وفي الشهر ذاته، يقام حفل لعضو فريق "واما" الغنائي محمد نور، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، دون تحديد المغني المصري لليوم المنتظر للحفل، مكتفياً بذكر الشهر.

وقد شهدت المملكة حفلات عدة لمطربين عرب وأجانب، خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح سينما، بعد حظرٍ امتدَّ لأكثر من ثلاثة عقود، واستضافت أول أسبوع موضة عربي، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.