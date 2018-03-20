فيديو: الأسد يتجول بسيارته نحو الغوطة ويلتقط "سيلفي" أمام دبابة.. بعد قتل العشرات ونزوح أكثر من 50 ألفاً

نشرت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك فيديو لبشار الأسد، بينما يقود سيارته ذاهباً إلى الغوطة.









وبينما تسير سيارته بين ركام المنازل المحطمة على جنبات الطريق، تحدث عن كون "المدينة هي الأولى التي حرَّرها الجيش العربي السوري، وأنها كانت محصَّنة بشكل كبير، واستغرق التحرير عدة أيام".

يأتي ذلك خلال زيارة الأسد قواته في الغوطة الشرقية، قرب دمشق، الأحد 18 مارس/آذار 2018، وقد نشرت الحسابات الرسمية للرئاسة السورية على فيسبوك صوراً له وقد تجمَّع حوله جنود أمام دبابة، في شارع بدت عليه آثار المعارك.













وتعد هذه الزيارة الأولى له إلى المنطقة منذ سنوات، بعدما كانت تحولت إلى معقل للفصائل المعارضة العام 2012.









تأتي زيارة الأسد للغوطة على وقع المعارك والقصف، إذ شنَّت قوات النظام بدعم روسي، في 18 فبراير/شباط 2018، حملة عسكرية على مناطق بالغوطة الشرقية، بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكنت خلاله هذه القوات من السيطرة على أكثر من 80% من هذه المنطقة، وقد أسفر ذلك عن مقتل 416 مدنياً، بينهم 95 طفلاً خلال خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف.



فيما فرَّ 50 ألفاً منهم إلى مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الماضية، وقبل هذا التصعيد الأخير، كانت الغوطة الشرقية تضم 400 ألف نسمة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.









