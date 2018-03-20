هل يتحدث السيسي مع محمد صلاح عند كل مباراة؟ مسؤول مصري يثير جدلاً بعد أن نسب كلاماً للاعب ليفربول

صعد نجم اللاعب المصري محمد صلاح بشكل لافت على مستوى العالم، حتى أصبح اهتمام الفرق الكبرى الدولية، وبات حديث الإعلام العربي والمصري بشكل خاص؛ لكن هل يصدق أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقوم عند كل مباراة يخوضها صلاح بالاتصال معه ليشجّعه؟

رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب المصري، محمد فرج عامر، روَّج لهذه المعلومات، عندما روى تصريحاتٍ قال إنها للنجم المصري، أدلى بها عقب إحرازه "سوبر هاتريك" في آخر مباراة له.

وقال عامر إن مذيع إحدى القنوات الأوروبية سأل صلاح عن وجهته القادمة بعد ليفربول، فردَّ عليه أنه لا يفكر في الانتقال لأي نادٍ، لأنه يثق في النصائح التي يُقدِّمها له السيسي.

يُذكر أن الحديث كثُر في الآونة الأخيرة، عن عروض مغرية تقدم للنادي الإنكليزي، من أجل شراء اللاعب المصري، فقد تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن أن صلاح في دائرة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المفاجأة الأخرى التي تحدَّث عنها عامر، هي أن السيسي يقوم بالاتصال بصلاح عند كل مباراة، ويقدِّم له التشجيع، وفقاً لما ذكره عامر.

ونقل عامر أيضاً، أن صلاح أعرب عن حبه وثقته بالسيسي، وأن "السيسي أصبح سيد العالم.. وأنا أعشقه لأنه والدي".

ردود فعل

تم التشكيك في كلام المسؤول المصري، خاصة أنه اكتفى بنقل كلام النجم المصري دون نشر الفيديو الذي تحدَّث به مع القناة الأوروبية، كما أنه لم يذكر اسمها ولا المصدر الذي نقل منه التصريحات.

ولقي كلام المسؤول المصري ردود فعل، كان معظمها سلبياً، فإلى جانب من طالبه بعدم نشر مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، سادت تعليقات تستهزئ بما كتبه المسؤول المصري.

وكان عامر قد تقدم قبل يومين، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال، يقترح فيها تكريم البرلمان للنجم المصرى العالمى محمد صلاح بعد تسجيله 4 أهداف " سوبر هاتريك " فى فوز فريقه ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.



وقال عامر إنه سيقترح فى المذكرة تكريم النجم العالمى محمد صلاح بمجرد وصوله إلى مصر فى أى وقت.