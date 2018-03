"سامحت ونسيت ما حدث".. الوليد بن طلال يتحدث لأول مرة منذ خروجه من السجن ويكشف عن صفقة عَقَدها مع الحكومة السعودية

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، الذي أمضى قرابة 3 أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة لمكافحة الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرج، إنه أبرم اتفاقاً مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

ورفض الأمير الوليد في الظهور التلفزيوني الأول له بعد إطلاق سراحه، الذي بث الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، الكشفَ عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي.

"Life is back to normal... I forgive and I forget at the same time also."



Alwaleed bin Talal has given his first interview since being detained in Saudi Arabia.



