حملة أمنية للشرطة التركية تضبط أشخاصاً بحوذتهم مواد خطرة تُستخدم في المفاعلات والأسلحة النووية

صادرت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة، الاثنين 19 مارس/آذار، 1441 غراماً من كاليفورنيوم، وهي مادة تستخدم في الرؤوس النووية ومحطات الطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت ذلك صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وتبلغ قيمة المادة المصادرة نحو 70 مليون دولار، وفق تقرير لموقع إن تي في التركي، ومادة كاليفورنيوم Californium هي مادة لا توجد في الطبيعة ونادرة وخطيرة. ويقدر سعر الغرام الواحد منها بسعر 4 ملايين دولار.

وقال الموقع إن فرق مكافحة التهريب في المدينة قامت بعملية الضبط والمصادرة في منطقة بورساكلار، بناءً على معلومات تلقتها.

وتم توقيف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بمنظمة إجرامية واسعة.

وتستمر الآن تحقيقات الشرطة التركية لمعرفة كيف ومن أين جاءت المادة النووية ومن هو المشتري؟

يُشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا هما الوحيدتان فقط القادرتان على تصنيع هذه المادة.