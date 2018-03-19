الفنانة المصرية آمال ماهر: تركي آل الشيخ اعتدى علي بالضرب أمام منزلي بحضور رجال أمن

قال موقع التحرير المصري إن الفنانة المصرية آمال ماهر قدّمت بلاغاً ضد تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الرياضة في السعودية، واتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب.

وجاء في البلاغ الذي تقدمت آمال ماهر إلى قسم شرطة المعادي أن آل الشيخ قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، بحضور عدد من رجال الأمن المحطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضا.



وحسب الموقع من المفترض أن يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة خلال الساعات المقبلة وإخطار تركي آل الشيخ والسفارة السعودية في القاهرة بضرورة مثوله أمام النيابة للتحقيق في البلاغ المقدم ضده.





وكانت آمال ماهر وفق موقع التحرير قد نفت خبر زواجها وارتباطها برئيس الهيئة الرياضية في المملكة تركي آل الشيخ.



ومنتصف العام 2017 نشرت الفنانة آمال على حسابها في تويتر أغنية لها بالاشتراك مع ماجد المهندس تحمل اسم "اعترف" كتب كلماتها تركي آل الشيخ.













وبدأ حضور آل الشيخ يزداد في مصر بالآونة الأخيرة وانتشرت له صور مع ممثلين وفنانين وإعلاميين، كما لعب دوراً كبيراً في إنهاء صفقات رياضية للنادي الأهلي المصري، حيث منحه النادي الرئاسة الشرفية له بعدما تكفل ببناء استاد جديد للنادي.















