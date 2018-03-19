عامك الـ31 هو الأكثر تكلفةً في حياتك.. الزواج وشهر العسل وشراء منزل من أثقل الالتزامات

إذا شعرت في لحظةٍ ما، بأن الحياة لا يمكن أن تصبح أعلى تكلفةً مما وصلت إليه، فهناك أخبارٌ سيئة لجيل الألفية الجديدة.

فبحسب الدراسة الاستقصائية التي أجرتها شركة "ClearScore" لفحص الائتمان مؤخراً، وجدت أن هناك سَنة بعينها في حياتك سوف تنفق فيها معظم أموالك، وهي عندما تبلغ الـ31 من عمرك.

فأنت لم تعُد تُصنَّف على أنك ذلك الشاب اليافع، فسن الـ31 عادةً ما يُصنف على أنه سن الرشد الكامل، وذلك يتوافق منطقياً مع كمِّ الأموال التي يجب عليك إنفاقها في تلك السن، وفقاً لصحيفة Independent البريطانية.

بإجراء الدراسة على 3000 زبون، وجدت شركة ClearScore أنه في المتوسط، ينفق الأشخاص -عندما يبلغون سن الرشد- ما يساوي 43 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 60 ألف دولار أميركي) في سنة واحدة.

لكنّ عامك الـ31 لا يؤدي إلى استنزاف مدخراتك بغرض المتعة، فقد تبين أن ذلك العام مليء بالمناسبات الخاصة الباهظة التي تتطلب إنفاق قدر كبير من أموالك.

أكبر تكلفة ستتحمّلها في تلك السن هي إقبالك على الزواج.

فطبقاً لدراسة ClearScore، تبين أن 27% ممن أُجريت عليهم الدراسة، أشاروا إلى أن عامهم الـ31 كان الأكثر تكلفة؛ بسبب زواجهم.

وإذا وصلت إلى هذه السن وما زلت لا تفكر في الزواج، فدعنا نقُل لك إن احتمالات الطلاق تنخفض خلال الفترة التي تمتد بين مرحلة المراهقة وأواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. أما فيما بعد، فإن فرص الطلاق ترتفع مرة أخرى، كلما اقتربت السن من أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات.

وكشف نيكولاس وولفينغر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة يوتا الأميركية، أن أفضل عمر للزواج والذي تقل معه فرص الطلاق، يكون بين الـ28 عاماً والـ32 عاماً، على الرغم من أنه اعترف بصعوبة تحديد السبب، فإنه قدم تفسيراً بسيطاً، أطلق عليه "تأثير الاختيار"؛ إذ يعتقد وولفينغر أن الذين ينتظرون سن الثلاثين لإتمام الزواج لا يكترثون بحسن التصرف في علاقاتهم، بحسب تقرير نشره موقع Business Insider.

تبين أن 25% ممن أُجريت عليهم الدراسة، يعتبرون شراء منزل هو أكثر الأمور تكلفةً في تلك المرحلة العمرية.

كما أن الأطفال مكلِّفون للغاية، وتلك حقيقة اتفق عليها 20% ممن أُجرى عليهم الاستطلاع.

وبعد كل ذلك، الضغط المادي، فستحب أن تمتع نفسك -أنت ومن تحبه- بأخذهم في إجازة للاستجمام، وبحسب 14% ممن أُجريت عليهم الدراسة، فإن شهر العسل من أكثر الأمور تكلفةً في ذلك العام.

الخبر الجيد، هو أن والديك سيعملان على التخفيف من وطأة ذلك العبء؛ إذ كشف 33% -ممن تتراوح أعمارهم ما بين الـ25 والـ34- أنهم لا يزالون يتلقّون مساعدات مالية من آبائهم.

أو بإمكانك الاعتماد على بطاقتك الائتمانية كما يفعل 20% ممن تكون أعمارهم أقل من 34 عاماً.

ورغم أنه من الممكن أن تكون مفاجأ من تلك التكاليف الثقيلة للمعيشة، فإن جاستن باسيني، المدير التنفيذي لـClearScore، ليس كذلك.

فبحسب تصريحه لمجلة Business Insider، قال: "العديد من الأحداث الفارقة في حياتنا تحدث في أوقات متقاربة؛ لذا لم نُصدم عندما كشفنا كم الأموال التي ينفقها الأفراد خلال أكثر أعوام حياتهم تكلفةً".