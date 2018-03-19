سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه لرئاسة ليبيا رغم عدم ظهوره علانية منذ الخروج من السجن

أعلن أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، خلال مؤتمر صحفي في تونس ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

وأكد بوراس أن "سيف الإسلام القذافي من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدي بل إلى إنقاذ بلاده".

وقال إن "أيادي سيف الإسلام القذافي ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محلياً وإقليمياً ودولياً". وأضاف أن "البرنامج الإصلاحي لنجل القذافي يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا".

يُذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يخرج إلى العلن منذ أن أُعلن عن إطلاق سراحه من سجنه بمدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلاً منذ عام 2011.

ولا توجد حتى الآن أية معلومات مؤكدة عن مكان وجوده، إلا أن أشخاصاً قدموا أنفسهم على أنهم مقربين منه، وتحدثوا باسمه في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام.

يذكر أن سيف الإسلام من مواليد 5 يونيو/حزيران 1972، وقد وُلد في باب العزيزية بطرابلس حيث كانت تقيم أسرة العقيد الراحل. وهو الابن الأول للقذافي من زوجته الثانية السيدة صفية فركاش، ولسيف الإسلام القذافي 6 أشقاء من بينهم أخت واحدة.

