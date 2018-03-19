ساعة نادرة للملك فاروق تحمل نقشاً لتاج المملكة المصرية معروضة للبيع في دبي.. تخيل كم يصل سعرها؟

من المتوقع أن تجلب ساعة ذهب نادرة كان يملكها ملك مصر السابق فاروق ما بين 400 و800 ألف دولار عند طرحها في مزاد هذا الأسبوع في دار كريستيز في دبي.

إحدى ساعات الملك فاروق (پاتيك فيليپ) معروضةحاليا للبيع بالمزاد العلني في صالة كريستيز دبي

كيف خرجت ساعة الملك فاروق؟؟؟؟

كما خرجت غرفة نومه

وكما خرجت التوابيت الفرعونية pic.twitter.com/MarRubisqC — Abdullah saidahmed (@AbdullahSayedAh) ١٧ مارس، ٢٠١٨

وصُنعت الساعة (باتيك فيليب 1518) عام 1944 وتحمل نقشاً لتاج المملكة المصرية السابقة، وهي ساعة كرونوغراف بتقويم دائم يقال إنها من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها شركة الساعات السويسرية الفاخرة.

والساعة هي أهم قطعة تُعرض في المزاد الذي يقام يوم الجمعة، ومن المتوقع الإعلان عن سعر بيعها يوم السبت.

ساعة الملك فاروق " باتك فيليبي " في ٢٣ مارس مزاد كرستيز العالمي عرضت في مزاد ٢٠١٤ وبيعت ب ٤٤٣ الف دولار

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المتوقع ٨٠٠ الف دولار في مزاد كرستيز في دبي pic.twitter.com/TbYC2Zp6wE — Has Ashkanani🏺د حسن (@has_ashkanani) ١٧ مارس، ٢٠١٨

وكان الملك فاروق الذي أطاحت به ثورة يوليو عام 1952 من محبي جمع الساعات النادرة، وهي هواية ورثها عن والده الملك فؤاد. كما كان من محبي اقتناء السيارات وجمع العملات.

وقال ريمي جوليا، رئيس وحدة الساعات في إدارة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا في دار كريستيز بدبي: "الطراز ريفرينس 1518 كان حينها طراز لا تستطيع سوى النخبة والنبلاء وأهم عملاء باتيك فيليب دفع ثمنه".

وأكد لرويترز على هامش لقاء مع وسائل الإعلام لعرض المقتنيات المطروحة في المزاد: "لماذا؟ بسبب السعر ولأنه أنتج بكمية صغيرة جداً. تذكر أن امتلاك ساعة في ذلك الزمن كان نوعاً من الترف. فماذا عن امتلاك ساعة ذهب من إنتاج أفضل مُصنع.. متطورة بتقويم دائم وكرونوغراف".