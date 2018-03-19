تنبيه.. الصين تُحدد الأشخاص الذين لن يتمكنوا من السفر بالطائرات والقطارات وتوضح الأسباب

أعلنت الصين بدء تطبيق ما يُسمَّى بـ نظام الرصيد الاجتماعي على الرحلات الجوية والقطارات وستمنع بموجبه الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاءً من السفر باستخدام وسائل النقل تلك لمدة عام.



حسب صحيفة The Independent البريطانية يشمل الأشخاص الذين ستُدرَج أسماؤهم في قوائم المحظورين أولئك الذين يتبين ارتكابهم أفعالاً مثل نشر معلومات كاذبة عن الإرهاب والتسبُّب في مشكلات أثناء الرحلات الجوية، وكذلك مستخدمي التذاكر المنتهية الصلاحية أو المُدخنين في القطارات، وذلك وفقاً لبيانين نُشِرا على موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الجمعة 16 مارس/آذار.



ووفقاً لما جاء في البيانين المُؤرَّخين بتاريخ 2 مارس/آذار، سيخضع مرتكبو المخالفات المالية، مثل الموظفين المتخلفين عن سداد التأمين الاجتماعي أو الغرامات، أيضاً لتلك القيود.



وأضافت أنَّ القرارات ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 مايو/أيار.



تتماشى هذه الحركة مع خطة الرئيس شي جين بينغ لتأسيس نظام رصيد أو ائتمان اجتماعي قائم على مبدأ "إذا كنت غير جدير بالثقة، فستخضع للحظر إلى الأبد"، حسبما ورد في بيانٍ وقّعت عليه ثماني وزارات، بما فيها هيئة تنظيم الطيران في البلاد والمحكمة الشعبية العليا.



هذا وقد وضعت الصين وفق The Independent خططاً من أجل طرح نظامٍ من شأنه أن يسمح للهيئات الحكومية بمشاركة المعلومات حول موثوقية مواطنيها وإصدار عقوبات تعتمد على ما يسمى نقاط الرصيد الاجتماعي.

من ناحيةٍ أخرى، توجد مؤشرات على أنَّ استخدام نظام تقييم الرصيد الاجتماعي في المواصلات المحلية ربما بدأ منذ سنوات. ففي مطلع عام 2017، صرَّحت المحكمة الشعبية العليا في مؤتمر صحفي أنَّ 6.15 مليون مواطن صيني مُنِعوا من السفر باستخدام الرحلات الجوية نظراً لارتكابهم أخطاء اجتماعية.