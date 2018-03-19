فضل شاكر في أول ظهور إعلامي حليق اللحية يعزف ويغني.. سيطلّ ببرنامج "استقصاء" وهذه قصة اتصالاته مع فيروز

بدأت قناة الجديد اللبنانية السبت 17 مارس/آذار 2017 بعرض الإعلان الخاص لمقابلة مع الفنان المعتزل، فضل شاكر ضمن برنامج "استقصاء"، وهو برنامجٌ موسمي يطلُّ فيه معدّه ومقدمه، فراس حاطوم، موثقاً لأحداث خاصة يختارها.

شاكر المطلوب من القضاء اللبناني حوكم غيابياً على ما يُعرف بقضية "أحداث عبرا" في صيدا (جنوب لبنان)، التي حدثت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، وقُتل على أثرها 18 عسكرياً لبنانياً، وأصيب آخرون.

وخلال الإعلان الذي بثته قناة الجديد وأعاد شاكر نشره على تويتر، ظهر الفنان اللبناني كما اعتاد عليه جمهوره ومحبوه حليق اللحية قبل سنوات، يعزف على البيانو ويغني لفيروز.

كما نشر شاكر فيديو آخر على تويتر، يعد فيه جمهوره بأنه سيطل في برنامج "استقصاء" مع الإعلامي اللبناني فراس حاطوم.

ولم تحدد قناة الجديد موعد بث الحلقة المنتظرة، والتي من المتوقع أن يكشف فيها الفنان اللبناني عن تفاصيل كثيرة.

ملفات فضل شاكر كلها بعهدة القضاء اللبناني، ويأتي تداول الإعلان الترويجي للحلقة عشية الحديث عن صدور عفو عام في لبنان، بحق مساجين إسلاميين في لبنان، اتهموا بالإرهاب، وكان من بينهم أفراد ومحاربون مع الشيخ الموقوف أحمد الأسير الذي انتسب فضل شاكر إليه، وأعلن اعتزاله الفن ومحاربته لحزب الله اللبناني والوقوف إلى جانب المعارضة ضد النظام السوري ورئيسه بشار الأسد.

فهل سيشمل العفو الفنان اللبناني فضل شاكر، ليخرج من مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، والذي يقبع فيه منذ 4 سنوات؟

ما قصة اتصالاته مع فيروز؟

قبل أسبوعين، صرّح المحامي اللبناني، نبيل حلبي، في برنامج تلفزيوني، أن السيدة فيروز تتصل بفضل شاكر، وهو سيقدم على إعادة تسجيل أغنياتها قريباً عربون وفاء لفيروز وتعبيراً عن محبته لها.

لكن تصريح الحلبي سُحب من التداول، وحذف من حلقة برنامج "بلا تشفير" الذي تعرضه قناة الجديد بناء على طلب من ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز، ما دفع مقدم برنامج "بلا تشفير" إلى تقديم توضيح بعد الحلقة عن حذف المقطع الخاص بحديث الحلبي عن اتصالاته بفضل شاكر، وتحييد موقف فيروز من قضايا الفنان اللبناني المطلوب من القضاء.

لكن اللافت، أن برنامج "استقصاء" الذي سيطل فيه شاكر بأول ظهور إعلامي منذ سنوات، اعتمد في الإعلان الترويجي للمقابلة على أغنية السيدة فيروز "احكيلي" من كلمات وألحان "الأخوين رحباني" بصوت فضل شاكر الذي كان يعزفها بمفرده ويصورها عبر هاتفه الخلوي.

وكانت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، ابنة فيروز عبر حسابها الخاص على فيسبوك، تحذيراً شديد اللهجة إلى كل من يحاول المسّ بإرث الفنانة الكبيرة فيروز دون الحصول على موافقة خطيّة لأصحاب الحقوق.

وقالت إن "إعادة أي عمل فنّي وإعادة التوزيع وإعادة التسجيل والاستغلال على الإنترنت و/أو عبر كافّة وسائل البث إلى الجمهور مشروط بالموافقة الخطيّة المُسبقة لجميع أصحاب الحقوق، وإنّ أيّة مخالفة لما سبق، سوف تعرّض مرتكبها للملاحقة القانونية".